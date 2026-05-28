Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών εξαπέλυσε η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ ανέφερε: «Μετά το δικαστικό μπλόκο που επιχείρησε ο εμπλεκόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, με την υπόθεση πλέον, όμως, να εκκρεμεί στον αντεισαγγελέα, κ. Μπακέλα, μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, αντισυνταγματικά και παράνομα να εμποδίσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που πρότεινε η αντιπολίτευση, σήμερα, η ΝΔ, υπερψηφίζει, σε άσχετο νομοσχέδιο, άρθρο για να μεταταχθούν στην ΕΥΠ και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις και "κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου", όλοι οι αποσπασμένοι που η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει στην ΕΥΠ μέχρι σήμερα».

Στρέφοντας τα πυρά της κατά του υπουργού Επικρατείας σημειώνει: «Ακούσαμε σήμερα τον Άκη Σκέρτσο, η σύζυγος του οποίου υπήρξε στόχος του ενιαίου κέντρου ΕΥΠ-Predator, να υπερασπίζεται τη ρύθμιση και την ΕΥΠ, λέγοντας "δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΥΠ".

Πώς εννοεί την "ασφάλεια" και πώς εννοεί την ΕΥΠ, όμως, ο κ. Σκέρτσος; Πάντως, οι διαφωνούντες υπάλληλοι, αφού τοποθετήθηκαν σε διευθύνσεις-ψυγεία, κατόπιν εκδιώχθηκαν κιόλας, όπως προέκυψε στη δίκη των υποκλοπών.

Ο στόχος της σημερινής διάταξης είναι προφανής: Ο διαρκής έλεγχος της ΕΥΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει ούτε και αφού η ΝΔ χάσει την εξουσία».