Επίθεση Μητσοτάκη σε λαϊκισμό και... Τσίπρα πριν τη σημερινή συνύπαρξη με Καραμανλή και Σαμαρά

Μήνυμα σε πολίτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, να κλείσουν τ’ αυτιά τους στις «σειρήνες» του λαϊκισμού έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, εστιάζοντας στα οφέλη της πολιτικής σταθερότητας για τη χώρα και τη ζωή τους και επισημαίνοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανατροπή της υφιστάμενης κυβερνητικής πολιτικής σε μία περίοδο διεθνών αναταράξεων και μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Θέλοντας να καταστήσει πιο κατανοητό το μήνυμά του αναφέρθηκε στους κραδασμούς σε Γαλλία και Γερμανία, επιμένοντας σε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι των κυβερνήσεων συνεργασίας για τη λήψη τολμηρών αποφάσεων.

Ενώ με αφορμή την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την τροφοδότηση των σεναρίων μίας πολιτικής κίνησης υπό την ηγεσία του αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε ότι η οικονομική πρόοδος της χώρας είναι συνυφασμένη με την πολιτική σταθερότητα και υπενθύμισε τις περιπέτειες και το κόστος της αβεβαιότητας «από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική». Χαρακτήρισε, δε, εθνικό χρέος την αποφυγή επανάληψης αυτής της περιόδου.

«Μόνο ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι μεγάλες, οι δύσκολες αλλαγές που απαιτεί η διατήρηση μιας οικονομίας σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν, χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού, μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό», τόνισε με νόημα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

«Η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί»

Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε όσα έχει ήδη πετύχει η κυβέρνηση της ΝΔ σε μία σειρά από κρίσιμα πεδία με αιχμή την οικονομία, περιέγραψε τους άξονες δράσης της για τη στήριξη της παραγωγής και την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και υπερασπίστηκε το κυβερνητικό σχέδιο υποστηρίζοντας ότι υπηρετεί έναν στόχο: «να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».

Στέλνοντας μήνυμα προς τους πολίτες τόνισε πως ο μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας απαιτεί και τη δική τους συμμετοχή. «Είτε θα το πετύχουμε μαζί με οδηγό την αλήθεια, τη συμμετρική ανάπτυξη, τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και στο μηδενισμό. Στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία. Στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε ένα δρόμο δηλαδή που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του», τόνισε, ξορκίζοντας τα πισωγυρίσματα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα μας κατέκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την πολιτική σταθερότητα γι’ αυτό είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια. Ενώ δήλωσε ότι «η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί» καλώντας την κοινωνία να κρίνει το 2027 αν θα ανανεώσει όπως ζητάει την εντολή του προς τη ΝΔ για μια τρίτη 4ετία βάσει του συνόλου των αλλαγών που δρομολογεί και θα αποδώσουν σταδιακά.

Ο Πρωθυπουργός επέμεινε παράλληλα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, ενώ προσέθεσε στη φαρέτρα των επιχειρημάτων του - για την αλλαγή σελίδα της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση «από την καθήλωση του παρελθόντος – στην αναγέννηση του παρόντος» - τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια που διατύπωσε στην ίδια εκδήλωση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων ο Χοακίμ Νάγκελ, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συνύπαρξη με Καραμανλή και Σαμαρά

Το ενδιαφέρον πάντως σήμερα στρέφεται στην κοινή παρουσία που θα έχει Πρωθυπουργός με τους πρώην Πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά στις 18.30 στην παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των τριών σχεδόν ένα χρόνο μετά από τη συνύπαρξή τους τον περασμένο Οκτώβριο στην εκδήλωση του Ιδρύματος Καραμανλή, στον απόηχο της σφοδρής κριτικής που έχουν ασκήσει οι δύο πρώην Πρόεδροι της ΝΔ στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική και δη στην εξωτερική πολιτική, αλλά και εν μέσω ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό με αρκετούς να μιλούν για προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Μεγάρου Μαξίμου με τον διαγραφέντα Αντώνη Σαμαρά ενώ επιμένουν τα σενάρια περί πιθανής ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον ίδιο.

Άπαντες αναμένουν με ενδιαφέρον την ταυτόχρονη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και των προκατόχων του για να εξάγουν από τις χειραψίες μέχρι τα χαμόγελα ή μη και τη γλώσσα του σώματος, συμπεράσματα ως προς το εάν οι διαφωνίες έχουν αμβλυνθεί έστω και λίγο ή ο πάγος δεν μπορεί πια να λιώσει. Το βιβλίο συνιστά τον συλλογικό τόμο που επιμελήθηκε ο κ. Στυλιανίδης με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».