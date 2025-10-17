Μενού

Έρχεται κόφτης για τις ομιλίες στη Βουλή - Πότε μπαίνει φρένο σε όσους υπερβαίνουν τον χρόνο

Οι συνεδριάσεις ξεπερνούν τον χρόνο που ορίζει το άρθρο 142Α.

Ναντίν Χαρδαλιά
Ναντίν Χαρδαλιά
Ολομέλεια της Βουλής
Ολομέλεια της Βουλής | Intime
Από το 2015 μέχρι τώρα οι συζητήσεις στην Βουλή, με βάση το άρθρο 142Α διαρκούσαν περίπου 7 ώρες. Χτες 8 ώρες και 35 λεπτά. 

Υπήρξε αρχηγός η οποία υπερέβη τον χρόνο κατά 137%.  Οι πιο συνεπείς Κουτσουμπας και Χαρίτσης και τρίτος κατά σειρά πρωθυπουργός. 

Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει η Διάσκεψη για το ζήτημα του χρόνου των ομιλητών, να συζητηθούν οι σημειακές αλλαγές. 

Και από την μεθεπόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η εφαρμογή του κόφτη, για αρχή σε συνεδριάσεις για την ψήφιση νομοσχεδίων και για κοινοβουλευτικό έλεγχο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ