To υπερπλεόνασμα δίνει περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης, τα οποία αναμενεται να ανακοινωθούν άμεσα, ακόμα και αύριο, απο την κυβέρνηση.

Τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σήμα για την ανακοίνωση των νέων μέτρων έδωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στα Παραπολιτικά 90.1. Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα, ενδεχομένως και αύριο. Επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει και τα μέτρα».

Με τις έως τώρα πληροφορίες, το ύψος της υπεραπόδοσης των δημοσιονομικών στόχων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρα στήριξης κυμαίνεται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ.



Ένα μέρος του υπερ-πλεονάσματος είναι βέβαιο ότι θα διατεθεί στην επέκταση της επιδότησης στο diesel τον Μάιο, χωρίς να αποκλείεται να ισχύσει και για τον Ιούνιο. Πολύ πιθανή θεωρείται επίσης η επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα λόγω των επιπτώσεων που καταγράφονται από τον παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.



Παράλληλα, έχοντας αναλύσει τα δεδομένα του πληθωρισμού και των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται περισσότερο, το οικονομικό επιτελείο φέρεται να εξετάζει την αύξηση της επιδότησης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο καθώς και τη διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων. Οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν και φοροελαφρύνσεις έκπληξη.