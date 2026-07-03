«Έρχονται μηνύσεις»: Ξέσπασμα Κυρανάκη για τα «αρρωστημένα» σχόλια μετά το μπαράζ εμπρησμών

Σε μια πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η πρόσφατη τριπλή εμπρηστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, περιέγραψε με μελανά χρώματα το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, στρέφοντας τα βέλη του τόσο προς τους ανώνυμους υποκινητές του διαδικτύου όσο και προς την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο Κυρανάκης εστίασε ιδιαίτερα στην ανθρωπογεωγραφία της επίθεσης, αναδεικνύοντας τη στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, ενώ κατήγγειλε την ακραία επιθετικότητα που καταγράφεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πρόσωπο των τελευταίων 48 ωρών είναι η Βάγια Νέστορα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τις αντιδράσεις μερίδας χρηστών.

Ο γραμματέας της ΝΔ έκανε λόγο για «αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν άτομα που «γράφουν συνειδητά μηνύματα που καλούν σε βία». Μάλιστα, ενδεικτικό της κατάστασης είναι η ανάδυση απειλητικών σχολίων, με τους δράστες ή υποστηρικτές τους να διαμηνύουν προς τα στελέχη της παράταξης ότι «θα σας έρθουν κι άλλα».

Απέναντι στο κύμα τρομοκρατίας, η απάντηση του κόμματος ήταν άμεση και συμβολική. Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προχώρησαν σχημάτισαν μια «ειρηνική ανθρώπινη αλυσίδα», θέλοντας να στηρίξουν έμπρακτα τη Βάγια Νέστορα και την κόρη της, Αφροδίτη.

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα αυτής της κινητοποίησης ήταν σαφές: «δεν φοβόμαστε και ο στόχος των δραστών δεν επετεύχθη».

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η παρούσα κατάσταση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ξαφνικό περιστατικό, αλλά το απότοκο μιας διαχρονικής καλλιέργειας φανατισμού, σημειώνοντας πως «η κοινωνία έχει οδηγηθεί εκεί από ένα κλίμα που δεν δημιουργήθηκε σήμερα».

Πυρά κατά ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα: «Κλίμα ανοχής στη βία»

Περνώντας σε ένα βαρύ κατηγορώ σε πολιτικό επίπεδο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της Αριστεράς, καταλογίζοντάς της σοβαρές ευθύνες για «δηλώσεις που έχουν διαμορφώσει κλίμα ανοχής στη βία». Στο στόχαστρό του βρέθηκε προσωπικά ο πρώην πρωθυπουργός, για τον οποίο ανέφερε:

«Έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επανασυστήνεται στην ελληνική κοινωνία, με όνομα το οποίο παραπέμπει στον Εμφύλιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και για να μην έχουμε μπερδέματα, το ονόμασαν και Αριστερή Συμπαράταξη. Επειδή ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει και με τα νομοσχέδιά του, τις δηλώσεις του, την ψήφο που έδωσε στο νομοσχέδιο όταν ήταν αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης για την αυτονομία του ποινικού κώδικα και ούτω καθεξής, υπάρχουν τα πεπραγμένα. Όταν, λοιπόν, έχεις περάσει τόσους μήνες για να σκεφτείς πώς θα επανασυστηθείς στον ελληνικό λαό, και δεν παίρνεις ποτέ αποστάσεις από αυτά τα στελέχη τα οποία είπαν και δήλωσαν απαράδεκτα πράγματα, τότε ναι, έχεις ευθύνη».