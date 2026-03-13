Έρχονται παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω ακρίβειας; Τι διευκρίνισε ο Κωστής Χατζηδάκης

Τα ταξίδια με πλοίο και αεροπλάνο μπαίνουν στο μικροσπόπιο. Μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, o Κωστής Χατζηδάκης έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το κόστος των μεταφορών, υπενθυμίζοντας τις κομβικές παρεμβάσεις που «φρέναρα» τις αυξήσεις στα εισητήρια.

«Είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα αποφασιστεί στην Ευρώπη και, ανάλογα με τα περιθώρια που έχουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης συζήτησης θα κινηθούμε αντίστοιχα».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Travel.gr, απαντώντας σε ερώτηση για τις επιπτώσεις από την αύξηση των καυσίμων στις τιμές των εισιτηρίων. Υπενθύμισε πάντως ότι πέρυσι εφαρμόστηκε μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών με αποτέλεσμα να μην αυξηθούν τα εισιτήρια και σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και μειώσεις. Επίσης από την περίοδο του κορονοϊού έχει μειωθεί ο ΦΠΑ στο 13% τόσο για τις ακτοπλοϊκές όσο και για τις αεροπορικές μεταφορές.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε εξάλλου ότι είναι σε εξέλιξη σημαντικές πρωτοβουλίες με Κοινοτική χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης για το «πρασίνισμα» του ακτοπλοϊκού στόλου και των λιμανιών.

Συγκεκριμένα έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 81 εκατ. από το Ταμείο Απανθρακοποίησης για τη δημιουργία υποδομών cold ironing σε νησιωτικά λιμάνια ώστε τα πλοία να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από τη στεριά όταν βρίσκονται στο λιμάνι και έτσι να σβήνουν τις μηχανές τους.

Ένα από τα λιμάνια που θα «πρασινίσουν» είναι του Ηρακλείου. Άλλα 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα διατεθούν για στήριξη της ναυπήγησης 11 πλήρως ηλεκτρικών φέρι σε πορθμειακές κοντινές γραμμές.

Οι πόροι αυτοί θα κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 180 εκατ. Επίσης υπάρχει περιθώριο να δοθούν κρατικές ενισχύσεις έως 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης τόσο στη ναυπήγηση όσο και στον εξοπλισμό πλοίων όλων των μεγεθών. Σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει δεκαετή εξαίρεση από περαιτέρω επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν από το «πρασίνισμα» της πολιτικής για την ακτοπλοΐα και την αεροπλοΐα.

Τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Το ρεκόρ προσέλευσης και το στοίχημα της νέας σεζόν

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής, κατά το πρώτο δίμηνο του έτους οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος είναι αυξημένες κατά 10-12% σε σχέση με πέρυσι ενώ και τον Μάρτιο αφού ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, διατηρείται η θετική δυναμική.

«Υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία λέει ότι από τον πόλεμο θα επηρεαστούν όλοι. Η άλλη, ότι προορισμοί όπως η Ελλάδα που βρίσκονται πιο μακριά από το επίκεντρο του πολέμου μπορεί και να βγουν κερδισμένοι. Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε, όλα θα εξαρτηθούν από την χρονική έκταση και την ένταση των εχθροπραξιών», είπε. Υπενθύμισε πάντως ότι το 2025 είχαμε ρεκόρ στην τουριστική κίνηση με 38 εκατ. επισκέπτες, 4,5% περισσότερους από το 2024 και 9% περισσότερες εισπράξεις που σημαίνει ότι βελτιώθηκε και η κατά κεφαλήν δαπάνη.

«Είναι σημαντικό επίσης ότι η τουριστική σεζόν επεκτείνεται. Τον Δεκέμβριο είχαμε 49% περισσότερες αφίξεις σε σχέση με το 2024. Εργαζόμαστε ώστε ανεξαρτήτως των διεθνών εξελίξεων, να έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο από το ολοένα και αυξανόμενο μερίδιο της Ευρώπης στον παγκόσμιο τουρισμό. Η Ελλάδα των 10 εκατ. υποδέχθηκε 38 εκατ. τουρίστες και είναι στους 10 πρώτους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως», ανέφερε.

Το «καμπανάκι» για το περιβάλλον, το νερό και τα έργα στην Κρήτη

Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι όπως είπε ο πλούτος της Ελλάδας.

«Η συζήτηση που κάνουμε δεν θα είχε νόημα αν είχαμε καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Αν χτιστούν όλα, η ιδιωτική περιουσία δεν θα έχει καμία αξία. Διότι μια περιουσία σε μια υποβαθμισμένη περιοχή δεν έχει καμία αξία και η ευρύτερη περιοχή δεν αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Χρειαζόμαστε βιώσιμη ανάπτυξη για να έχουμε βιώσιμο τουρισμό και μεγαλύτερο εισόδημα», τόνισε.

Σημείωσε ακόμη ότι κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και για άλλες περιοχές της χώρας είναι η διαχείριση των υδάτων.

«Το ζήτημα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με την αλόγιστη χρήση του νερού στην άρδευση. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάει σε ολιστική διαχείριση προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, με κεντρικό φορέα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους. Θα προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα σε ουσιαστικά βήματα γιατί, αν δεν υπάρχει νερό, όλος ο αναπτυξιακός σχεδιασμός κινδυνεύει να ακυρωθεί πλήρως», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Και αναφέρθηκε ειδικότερα στην αξιοποίηση του Αλμυρού για την κάλυψη των αναγκών του Ηρακλείου.

Ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε νωρίτερα τον υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Δαμάστα Ηρακλείου, όπου καταλήγει η ηλεκτρική διασύνδεση Ηρακλείου – Αττικής η οποία προωθήθηκε ουσιαστικά κατά τη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο.

Όπως τόνισε, η διασύνδεση της Κρήτης είναι ένα έργο με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς κλείνουν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στο νησί με πετρέλαιο, αλλά και με έντονο οικονομικό αποτύπωμα για όλη την Ελλάδα. Καθώς θα έχει θετική αντανάκλαση στον λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.