Έξαλλος ο Γεωργιάδης, καταγγέλλει τον Τσίπρα: «Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες»

Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, κατήγγειλε πως «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», πριν χάσει στις εκλογές.

Σε συνέντευξή του στο Action24 και απαντώντας στις ερωτήσεις περί των κατηγοριών του κ. Τσίπρα για την κυβέρνηση, ο κ. Γεωργιάδης «φούντωσε» και άρχισε να εξαπολύει σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του, λέγοντας πως μπορεί να του κάνει μήνυση αν το επιθυμεί.

«Θέλω να καταγγείλω δημόσια πως πήρε λεφτά (σ.σ. ο Αλέξη Τσίπρας) για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος. Ο κ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για το γεγονός ότι, ενώ είχαν ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών για τις 30 Ιουνίου, μετατέθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση» είπε, ειδικότερα.

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο, συμπλήρωσε: «Πείτε μου μία φορά που ανακοινώθηκαν εκλογές και άλλαξε η ημερομηνία τους για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί ήταν τόσο επείγον να περάσει εκείνο το νομοσχέδιο, το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα;».

Επανέλαβε αρκετές φορές το ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε μήνυση στον Σταύρο Κοντονή για τις σχετικές του καταγγελίες, και επανέλαβε την πεποίθησή του πως χρηματίστηκε.

«Το είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης του. Του έκανε μήνυση, του κάνε; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Και πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ ενοίκιο».

Επίσης, προειδοποίησε τον πρώην πρωθυπουργό να αλλάξει στάση, γιατί, όπως είπε, «εγώ δεν αστειεύομαι».

«Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της Μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. (...) Θα μας κάνει μαθήματα εντιμότητας ο πρωθυπουργός της Novartis; Ο αρχισκευωρός, του οποίου υπουργοί καταδικάστηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο; (...) Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται».