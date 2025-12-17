Πλήρη ενημέρωση από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για ρεπορτάζ «αναφορικά με το ποιος είναι, αν είναι ο Ξυλούρης, τον οποίο εξετάσαμε» απαίτησε ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ζήτησε από το προεδρείο της επιτροπής να αποστείλει σχετική επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, «και βεβαίως να μας πουν από που προκύπτει αυτό, με δεδομένο ότι η και επιτροπή μας στηρίχθηκε και στηρίζεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, η εισηγήτρια του ΚΚΕ, κ. Μανωλάκου, ζήτησε να κατατεθεί στην επιτροπή το σύνολο των απομαγνητοφωνήσεων των επισυνδέσεων και όχι αποσπάσματα αυτών.

Το θέμα που έθεσε η ΝΔ είναι «ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα» σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, τον έλεγχο της φωνής του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη, σε αντιπαραβολή με τις ηχογραφημένες επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ, ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής στην οποία είχαν κληθεί να καταθέσουν οι κκ Γεώργιος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «να κρύβεται σκοπιμότητα» στο γεγονός ότι δεν έχουν αποσταλεί τα πλήρη στοιχεία που είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά για την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022 και 2023.

«Εάν ο κ. Καββαδάς δεν αποστείλει σύντομα τα συμπληρωματικά στοιχεία [. . .] σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο, εξακολουθεί και δρα ανενόχλητος, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο» ανέφερε.

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, κατέθεσε αίτημα που σχετίζεται με την εξάρθρωση οργάνωσης στο Ηράκλειο, υπό τον Μ. Χιλετζάκη, και αφορά σε τρία συγκεκριμένα ΑΦΜ, που «φαίνεται να είναι μέρος των 5.430 ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί από την κ. Τυχεροπούλου».

«Στο βαθμό που ισχύουν οι πληροφορίες, για ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί, μετά από ελέγχους από την κ. Τυχεροπούλου, και μετά την απομάκρυνση της και τις αλλαγές στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά μετά πληρώθηκαν κανονικά, δείχνει ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα» τόνισε.

Για νέο «λάδι στη φωτιά» από την κυβέρνηση μίλησε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, σύμφωνα με τον οποίο, χθες, ο ΕΛΓΑ μπήκε στους λογαριασμούς των αγροτών «και πήρε ότι βρήκε. Υπάρχουν 40.000 ΑΦΜ που είναι σε έλεγχο και χωρίς να έχουν πάρει καν προκαταβολή, αγρότης, με 403 ευρώ, του πήρανε τα 400 και του άφησαν τα 3 ευρώ».