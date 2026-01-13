Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει να καταρρέει το αφήγημα της ΝΔ περί «διαχρονικού» σκανδάλου

«Καταρρίφθηκε το αφήγημα της ΝΔ περί «διαχρονικών παθογενειών» και ανέδειξε καθαρά τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για την παράνομη λεηλασία των κοινοτικών επιδοτήσεων», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 21/4/2015 έως 20/10/2015, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, Ειρήνης Κατσινοπούλου.

«Η ΝΔ, αφού "αμνήστευσε" προκαταβολικά Βορίδη και Αυγενάκη αποφεύγοντας την Προανακριτική που θα ερευνούσε τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έστησε μια Εξεταστική διάχυσης ευθυνών.

Έκλεισε άρον-άρον την περίοδο 2019-2025 και οδηγεί τη συζήτηση ακόμη και μέχρι το 1998 (έτος ίδρυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ), για να συσκοτίσει την ουσία του "γαλάζιου" σκανδάλου» ανέφεραν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. προσθέτοντας:

«Η σημερινή κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ειρήνης Κατσινοπούλου, καταρρίπτει το αφήγημα της ΝΔ περί "διαχρονικών παθογενειών" και αναδεικνύει καθαρά τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για την παράνομη λεηλασία των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Η κ. Κατσινοπούλου, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2015, ήταν σαφής: επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε καμία πολιτική παρέμβαση στο έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντίθετα, υλοποιήθηκαν πολιτικές εξυγίανσης και διαφάνειας στην κατανομή των ενισχύσεων, με στόχο την επιστροφή του ΟΣΔΕ υπό δημόσιο έλεγχο και τη διευκόλυνση των αγροτών», τόνισαν χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «η κ. Κατσινοπούλου ξεκαθάρισε ότι η λεγόμενη "Τεχνική Λύση" ξεκίνησε να εφαρμόζεται επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και δεν ήταν επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αποδομώντας πλήρως τη σχετική προπαγάνδα της ΝΔ».

«Το πιο κρίσιμο: ποτέ, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ούτε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν "Φραπέδες" και "Χασάπηδες", ούτε απειλές και εκβιασμοί μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά εμφανίστηκαν επί ΝΔ, όταν στήθηκε το "γαλάζιο" κύκλωμα των παράνομων ενισχύσεων.

Και, όπως τόνισε η κ. Κατσινοπούλου, είναι αδιανόητο να συνέβαιναν όσα αποκαλύπτονται σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να γνωρίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή αλλιώς, ο "Μεγάλος" και ο "Κυριάκος" των νόμιμων επισυνδέσεων», κατέληξαν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.