Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί ως μάρτυρες τους Μητσοτάκη, Βορίδη, Αυγενάκη - Η λίστα

Συνολικά 72 μάρτυρες ζητάει να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Μεταξύ των μαρτύρων καλούνται οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάκης Βορίδης, Λευτέρης Αυγενάκης και σειρά υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, αλλά και πρώην προέδρων του οργανισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί επίσης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους νυν υπουργούς/υφυπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη, Γιώργο Γεραπετρίτη, Άκη Σκέρτσο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιώργο Μυλωνάκη, Σταύρο Παπασταύρο, Κώστα Τσιάρα, Χρήστο Κέλλα, Μάξιμο Σενετάκη, τους γαλάζιους βουλευτές Διονύση Σταμενίτη, Χρήστο Μπουκώρο, Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, Σπήλιο Λιβανό, Γιώργο Γεωργαντά, Βασίλη Γιόγιακας.

Επίσης, καλεί και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον πρώην υπουργό Γιάννη Μπρατάκο, τη μάρτυρα «κλειδί» Παρασκευή Τυχεροπούλου, καθώς επίσης και τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη και Ευάγγελο Αποστολάκη.

Αναλυτικά η λίστα

Κατάλογος προτεινόμενων μαρτύρων των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Π.Σ.)», μελών κ.κ. Κόκκαλη Βασίλειου Μεικόπουλου Αλέξανδρου Μπάρκα Κωνσταντίνου

Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», κ. Νικολακόπουλο Ανδρέα

1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ

2. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)

3. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής ΑΝάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)

4. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)

5. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 - μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)

6. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)

7. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)

8. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)

9. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)

10. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)

11. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)

12. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Κυβέρνησης την περίοδο 7 Ιουλίου 2019 – 22 Απριλίου 2023 (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιανουαρίου 2021, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 4/1/2021 – 7/2/2022)

13. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης(Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών την περίοδο 9/72019 – 7/2/2022, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 8/2/2022 – 26/5 2023)

14. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)

15. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 9/7/2019 – 26/52023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 14/6/23-μέχρι σήμερα)

16. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)

17. Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

18. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την περίοδο Ιουνίου 2019-Ιουνίου 2025

19. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας

20. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

21. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023

22. Μελάς Δημήτρης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο Μάρτιος 2021-Ιούλιος 2022

23. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024)

24. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024

25. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

26. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού

27. Βαλιώτης Αθανάσιος, προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

28. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης

29. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,

30. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

31. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),

32. Κορασίδης Μόσχος, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ την περίοδο από Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2015, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010-13/01/2013

33. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

34. Κέντρος Γεώργιος, διευθυντής της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατελέσας αντιπρόεδρος 17/06/2016 - 18/11/2019

35. Καπρέλης Αθανάσιος, 01/03/2010 - 13/01/2013 17/06/2016 - 31/10/2019

36. Αποστολάκος Γρηγόριος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 - 01/04/2015

37. Μωυσίδης Αντώνιος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 - 17/06/2016

38. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της ΝΔ από το 2003- μέχρι σήμερα, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 11/11/2020- 26/02/2021

39. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 - 23/05/2025

40. Καββαδάς Ιωάννης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 26/08/2025 - μέχρι σήμερα

41. Κορμέντζας Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010 - 13/01/2013

42. Οφίδης Αλέξανδρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 - 01/04/2015

43. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 - 26/06/20213

44. Κατσινοπούλου Ειρήνη,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 20/10/2025

45. Γιάντση Άννα Μαρία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 - 20/10/2025

46. Αποστολάκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 - 18/11/2019

47. Καριώτης Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 - 16/06/2016

48. Τζαβέλλας Πέτρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/11/2019 – 18/12/2022

49. Βαλμάς Ζήνων, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 15/03/2021 – 20/07/2022

50. Αθανασάκη Γεωργία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/12/2022 – 30/10/2023

51. Κουρδής Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 23/01/2024 - 29/01/2024

52. Ζαλίδης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 - μέχρι σήμερα

53. Καϊμακάμης Ιωάννης, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 -μέχρι σήμερα

54. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου

55. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου

56. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη

57. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη

58. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας

59. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ

60. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα

61. Γκανής Βάιος, αγρότης

62. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

63. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

64. Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 29/08/2018-09/07/2019

65. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις, από τον Μάρτιο του 2015, μέχρι τον Ιούλιο του 2019.

66. Αποστόλου Ευάγγελος,αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 23 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου 2018

67. εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Neuropublic AE

68. εταιρεία «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

69. εταιρεία «Cognitera»

70. Πιτσιλής Γιώργος, διοικητής ΑΑΔΕ

71. Σεμερτζίδου Καλλιόπη

72. Μπρατάκος Γιάννης