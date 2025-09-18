Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει κατάλογο 91 μαρτύρων με αιχμές προς την κυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η κατάρτιση των καταλόγων μαρτύρων, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει εκτενή λίστα 91 προσώπων, επιδιώκοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος και χωρίς εξαιρέσεις.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα από όλες τις κυβερνήσεις που εμπίπτουν στο υπό εξέταση διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση σε στελέχη της σημερινής κυβέρνησης.

Μεταξύ των ονομάτων που ζητά να κληθούν ως μάρτυρες είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς και η Καλλιόπη Σερμετζίδου, στέλεχος με εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατάλογος μαρτύρων του ΠΑΣΟΚ

Βάρρας Γρηγόριος, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Σημανδράκος Ευάγγελος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Τυχεροπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθύντρια Ελέγχων Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης Στρατάκος Γεώργιος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Παπάς Θεοφάνης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Μέλας Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Μπαμπασίδης Κυριάκος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Ζερβός Ελευθέριος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Ξυλούρης Γιώργος Στρατάκης Ανδρέας Κουρμέντζα Σταυρούλα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων Ρέππα Αθανασία, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων Σεραφειμίδου Ελβήρα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ Κέντρος Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστας Αλεξόπουλος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης Μάκης Αλεξανδρόπουλος Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ Βορίδης Μάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021 Λιβανός Σπήλιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2022 Γεωργαντάς Γιώργος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2022-2023 Αυγενάκης Λευτέρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-2024 Τσιάρας Κώστας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2024 έως σήμερα Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025 Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα Πιτσιλής Γιώργος, Πρόεδρος ΑΑΔΕ Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025 Οικονόμου Γιάννης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021 Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη Κεφαλογιάννης Νίκος Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ NEUROPUBLIC

Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC Γαργαλάκου Ρόζα, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC και Μέλος ΔΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σταματάκη Κλαίρη, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ COGNITERA

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της PGB συμβουλευτικής εταιρίας που είναι πρόεδρος στο ΔΣ της Cognitera Καραπλιάνης Σπύρος, Τεχνικός Σύμβουλος

EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NERCO-N.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.

Χλύκας Νικόλαος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Τρυπιτσίδης Αναστάσιος, 2024 Έως σήμερα, Ιωάννης Κουφαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος 2017, Ιωάννης Μαυρούδης Διευθύνων Σύμβουλος 2018-2022 Έλλη Τσιφόρου Διευθύνουσα Σύμβουλο 2022-2024 Μπαρλιάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας Κωνσταντινίδης Ευθύμης, ΚΥΔ Κρήτης Πλατής Μιχαήλ, ΚΥΔ Κρήτης Χατζάκης Γεώργιος, ΚΥΔ Κρήτης

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 -2025

Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018 Τσιρώνης Γιάννης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-2018 Τελιγιορίδου Ολυμπία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019 Κόκκαλης Βασίλης, Υφυπουρός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-2019 Σκρέκας Κώστας , Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021 Αραμπατζή Φωτεινή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021 Κεδίκογλου Σίμος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2023 Στύλιος Γιώργος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αύγουστος 2021-Μάιος 2023. Σταμενίτης Διονύσης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-Ιούνιος 2025 Κασίμης Χαράλαμπος πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2015 Στουπής Νίκος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2016

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

Σαλάτας Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Κορμέτζας Γιώργος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Αποστολάκης, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Τζαβέλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΕΚΕΠΕ

Βολιτάκη Αριστέα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ Μαχλέρας Φραγκίσκος - Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ Μπαχάρης Νίκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ – Υπάλληλος στην ΜΕΑ Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Αδαμοπούλου Καλλιόπη, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχων Γιώργος Τσικνάκης Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης Παπαθανασίου Χαριτίνη - Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Τζανέτος Καραμίχας πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ, 2000 έως 2016 Σατολιάς Παύλος Πρόεδρος Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 2017-έως σήμερα Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Κρητικού Διαμάντω Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αμύνταιου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Βαρυτίμου Φωτεινή, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ Βασιλούλη Άννα Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΔΗΩ),

Δημήτρης Δημητριάδης