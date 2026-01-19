Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα καμία αρμοδιότητα στο υπερυπουργείο» λέει ο Σκουρλέτης

Για παρελκυστική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλειοψηφία, σε μια προσπάθεια «διάχυσης ευθυνών», έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Πάνος Σκουρλέτης, σχολιάζοντας την κλήση του για κατάθεση στην επιτροπή που διερευνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η παρουσία μου στο “υπερυπουργείο” ήταν σύντομη, ενώ, με βάση τα σχετικά ΦΕΚ, δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση αλλά και αρμοδιότητα, καθότι υπήρχε αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πολύ δε περισσότερο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Για τη λεγόμενη «τεχνική λύση» είπε ότι ήταν μία πολιτική επιλογή εκ μέρους της των ελληνικών κυβερνήσεων, έτσι ώστε να μην χαθούν πόροι, και που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ έγινε μία «κατάχρηση», μία «εγκληματική χρήση».

Σκουρλέτης - ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποποιείται ευθυνών για τη θητεία του

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη εάν έκανε κάποια προσπάθεια να αυτονομηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι «σε ένα μήνα και κάποιες μέρες, όχι μόνο σου δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνεις και να ασκήσεις πολιτική, αλλά, περίπου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μάθεις πόσοι είναι οι όροφοι του υπουργείου».

Για προσπάθεια συγκάλυψης των υπευθύνων και διάχυσης των ευθυνών επέκριναν την πλειοψηφία, για την κλήση ενός αναρμόδιου υπουργού, η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μιλένα Αποστολάκη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μπάρκας, ο βουλευτής της ΝεΑρ, Ν. Ηλιόπουλος, ο βουλευτής της Νίκης, Κ. Δελβερούδης και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας.

Για την αποδοχή της ΚΑΠ από όλες τις κυβερνήσεις και για «παράδοση των κλειδιών» του ΟΠΕΚΕΠΕ σε τεχνικούς συμβούλους, έκανε λόγο η βουλευτής του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου, ενώ, σύμφωνα με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλο, «ακούγεται σοκαριστικό» ότι σε ένα μήνα θητείας υπουργού, το μόνο που μπορεί να μάθει είναι τους ορόφους του υπουργείου.

Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ελ. Κτιστάκη εάν έχει πολιτική ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλύπτεται καταδίκη στις Σέρρες για παράνομες επιδοτήσεις το 2016-2018 και όταν σε έκθεση της κ. Τυχεροπούλου υπάρχουν ευθύνες για την κατανομή του εθνικού αποθέματος το διάστημα 2017-19, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι σέβεται την υποκειμενική άποψη της κ. Τυχεροπούλου.

Δεν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με της ΝΔ, και, τη θέση μου αυτή, την στηρίζω στην εξελισσόμενη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, είπε ο κ. Σκουρλέτης.