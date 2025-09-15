Στην αντεπίθεση λέει πώς θα περάσει ο Χρήστος Μαγειρίας, ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα έχει δεσμευτεί η περιουσία τους, όταν αποδειχθεί πως είναι αθώοι.

Ο Χρήστος Μαγειρίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον δημοσιογράφο του Open Γιάννη Ευσταθίου, ανέφερε - όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος του καναλιού - πως πιέστηκε ο Εισαγγελέας να βγάλει αυτό το πόρισμα, καθώς τα ΜΜΕ έπεσαν πάνω τους για να χτυπήσουν την κυβέρνηση, άρα να καταστρέψουν και τους ίδιους. Θα φανεί ότι οι ίδιοι είναι αθώοι και τότε θα υπάρξει αντεπίθεση από πλευράς τους με μηνύσεις και αγωγές.

Ο Γιάννης Ευσταθίου υποστήριξε πως αρχικά ήταν έξω φρενών και δεν ήθελε να μεταφερθούν επίσημα δηλώσεις του, ωστόσο όσο προχωρούσε η κουβέντα, τελικά πείστηκε να μιλήσει επίσημα με τη φωνή του.

Μαγειρίας και Σεμερτζίδου | Facebook

«Θα μας δημεύσουν, τι θα κάνουν κ. Ευσταθίου, όταν γίνεται ένας όχλος, ένας ντόρος χωρίς να υπάρχει τίποτα, τι θα κάνει και ο Εισαγγελέας. Σου λέει κάτσε να ψάξω εκεί, όλοι λένε ότι έκανε απάτη ο Μαγειρίας, κάτσε να τον ψάξω» ανέφερε αρχικά.

«Αυτό επιδιώκατε όλoι εσείς στα κανάλια, αυτό σπρώχνατε. Να γίνει κάποια οικονομική καταστροφή στον κ. Μαγειρία. Ε, όταν αποδειχεί ότι ο κ. Μαγειρίας έχει δίκιο, θα σας πλακώσει στις αγωγές και τις μηνύσεις και μετά θα λέτε επί 40 ημέρες, συγγνώμη στην οικογένεια Μαγειρία και σίγουρα θα πληρώνετε» τόνισε.

«Γιατί αν δεν είμαι νόμιμος εγώ κ. Ευσταθίου, δεν είναι κανένας νόμιμος σε όλη την Ευρώπη να παίρνει επιδοτήσεις. Όπως σας έχω ξαναπεί, έχω μία από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα που υπάρχει. Δεν είναι χαρτιά, ούτε καπνός, ούτε δηλώνει πλαστά βοσκοτόπια και ιστορίες» κατέληξε.

Σκασμένη η Σεμερτζίδου του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τους γονείς μας δεν τους σκέφτεστε;»

Ferrari, Porshe, ακόμα 30 αυτοκίνητα και ακίνητα, από σπίτια έως αγροτεμάχια, όλη - εν ολίγοις- η περιουσία της πολιτεύτριας με τη Νέα Δημοκρατίας Καλλιόπης (Πόπης) Σεμερτζίδου δεσμεύεται, όπως επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί και λοιπά.

Το πόρισμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήταν ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ!

Γίνεται εκτενής αναφορά σε εξονυχιστικούς ελέγχους για την πολιτευτή και έως πρότινος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις που έλαβε οικογενειακά. Είναι ενδεικτικό πως συνολικά οι ελεγχόμενοι – τέσσερα άτομα, η Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και δύο ακόμη συγγενείς – εισέπραξαν από το 2019 ως το 2024 επιδοτήσεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Η Πόπη Σεμερτζίδου | facebook

Οι δεσμεύσεις της Αρχής, που διερευνά αδικήματα απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αφορούν και σε αυτοκίνητα που εμπορεύονταν οι ελεγχόμενοι, καθώς και σε 11 ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και λοιπά.

Ανάμεσα στα πολυτελή αυτοκίνητα που δεσμεύτηκαν είναι φυσικά η περιβόητη Ferrari την οποία «ανέβαζε» η κα. Σεμερτζίδου στα social media να την οδηγεί, καθώς επίσης και μία Porsche.

Η Σεμερτζίδου με τη Ferrari

Πήραν επιδοτήσεις για παραγωγή και τα χρήματα δεν τα διέθεσαν εκεί

Μάλιστα, με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία για επιδοτήσεις 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς με βάση τα ευρήματα της έρευνας, εμφανίζονται να μην έχουν διατεθεί για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους και εισπράχθηκαν.

Τέλος, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, έρευνα για το σύνολο του ποσού των επιδοτήσεων (2,6 εκατ. Ευρώ), προκειμένου να διαπιστωθεί μήπως χρησιμοποιήθηκαν πλαστά η εικονικά τιμολόγια.

Καλλιόπη Σεμερτζίδου | Facebook

Παράλληλα, η Αρχή συνεχίζει τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με δεσμεύσεις περιουσιών, προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως εισπραχθέντα.

Πόπη Σεμερτζίδου: «Μας έμπλεξαν, γίναμε στόχος»

Η ίδια, ξεσπά στο Live News του Mega, κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίηση.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή» τονίζει.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.