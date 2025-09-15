ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα για Σεμερτζίδου - Δεσμεύεται η περιουσία της

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έστειλε πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, τον σύντροφό της και μέλη της οικογένειάς της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,5 εκατ. ευρώ καθώς και: δύο πολυτελή αυτοκίνητα Ferrari και Porsche, άλλα 30 οχήματα που εκμεταλλεύονταν εμπορικά,11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα, καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων.



Η έρευνα αφορά επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,6 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν από το 2019 έως το 2024. Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ δεν κατευθύνθηκαν στους παραγωγικούς σκοπούς που είχαν δηλωθεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ερευνήσει αν έγιναν εικονικές δηλώσεις ή χρησιμοποιήθηκαν πλαστά τιμολόγια για να εγκριθούν τα ποσά. Παράλληλα, οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί συνεχίζουν να «ξεψαχνίζουν» τα παραστατικά για το υπόλοιπο περίπου 1 εκατ. ευρώ.