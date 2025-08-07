Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη όσων έλαβαν επιδοτήσεις μαμούθ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για βοσκοτόπια «μαϊμού» και ανύπαρκτα κοπάδια ζώων.

Μιλώντας στο Star, ο σύντροφος της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπης Σεμερτζίδου που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ιδίως μετά τις αναρτήσεις μέσα σε μία Ferrarι, απαντά για τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει αλλά και τα πολυτελή αυτοκίνητα που προκάλεσαν αίσθηση.

«Είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός» δηλώνει ο Χρήστος Μαγειρίας.

Όσον αφορά τα περί 1,4 εκατ. ευρώ, απαντά: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο... Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

Και η πολιτευτής της ΝΔ στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα

Με φόντο τις έρευνες που ξεκίνησε η Αρχή για το Ξέπλυμα, για 10 πρόσωπα που έλαβαν μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου απαντά ότι όλα είναι «καθαρά».

Ο Χρήστος Μαγειρίας υποστηρίζει ότι ο ίδιος και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου έχουν στοχοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Εξ ου και η παραίτηση της.

«Να μπορεί να έχει σιδερένιο λόγο, όχι να κρύβεται πίσω από κάτι πολιτικό, που να κινείται πολιτικά και όλοι να νομίζουν ότι "να, τώρα πάει να καλύψει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη"» δηλώνει για την παραίτηση ο σύντροφός της.



