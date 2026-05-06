Ευάγγελος Βενιζέλος: Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ παρουσία του πατριάρχη Βαρθολομαίου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε σε Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία πλήθους υψηλών προσκεκλημένων.
Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα θερμή. Στους διαδρόμους και την αίθουσα σχηματίστηκαν πολλά πολιτικά «πηγαδάκια», ενώ καταγράφηκαν εγκάρδιοι χαιρετισμοί ανάμεσα σε πρόσωπα από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής.
Στην τελετή παρέστησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Το «παρών» έδωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι Υπουργοί Νίκος Δένδιας, Σοφία Ζαχαράκη και Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Ευρωβουλευτής και πρώην Πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Ντόρα Μπακογιάννη, και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
