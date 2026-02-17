Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι προτάσεις για την εξάλειψη της φτώχειας στην ΕΕ έως το 2035

Περισσότερη χρηματοδότηση και συντονισμό για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη Πέμπτη, (12/02).

Οι ευρωβουλευτές θέλουν η Επιτροπή να αναγνωρίσει τη φτώχεια ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην επικείμενη σχετική στρατηγική της, καθώς και να την δουν να εργάζεται επειγόντως για την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2035 το αργότερο.

Σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με 385 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 53 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και για τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Αναφορικά με την παιδική φτώχεια και δεδομένου ότι ο αριθμός των παιδιών που διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο αυξάνεται, το Κοινοβούλιο ζητεί καλύτερη στήριξη των χωρών της ΕΕ για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, φροντίδα και υγιεινή διατροφή για όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

Για τον σκοπό αυτό, οι ευρωβουλευτές ζητούν ειδικό προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 5% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ σε έργα ειδικά για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, με το ποσοστό να ανεβαίνει σε τουλάχιστον 10% για τις χώρες με επίπεδα παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της απασχόλησης

Η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική προστασία θα πρέπει να αποτελούν πάγιους στόχους για τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, λένε οι ευρωβουλευτές, ενώ η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να προωθήσουν πολιτικές για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και των δίκαιων μισθών, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Για την εξάλειψη της φτώχειας των ατόμων που εργάζονται, ζητούν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό.

Καθολική πρόσβαση σε κοινωφελείς υπηρεσίες

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις σε πολιτικές που παρέχουν καθολική πρόσβαση στη στέγαση, τα τρόφιμα, το νερό, την αποχέτευση, την ενέργεια και τις μεταφορές, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη διακοπή του διαγενεακού κύκλου της φτώχειας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην απασχόληση.

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί ένα σχέδιο δράσης για την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030, με ειδικά μέτρα για τα παιδιά και τις οικογένειες, τους εργαζομένους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και τις γυναίκες.

Tέλος, η έκθεση ζητεί τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, ώστε να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών που τα επηρεάζουν.

Ο εισηγητής João Oliveira (Η Αριστερά, Πορτογαλία) δήλωσε: «Η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να είναι φιλόδοξη. Πρέπει να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας, να προωθήσει μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, να διασφαλίσει ισχυρές επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και να εγγυηθεί την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση για όλους. Η ενεργή συμμετοχή των ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια στον σχεδιασμό των πολιτικών, καθώς και ο επαρκής προϋπολογισμός, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.»