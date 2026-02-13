Φάμελλος από συλλαλητήριο: «Εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες, όχι τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας και μεταξύ άλλων εξαπέλυσε πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αιχμές για τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», παρουσίασε το σχέδιο του κόμματός του για την καταπολέμηση του αγροτικού ζητήματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, δίπλα στους αγρότες, όπως είμαστε τους τελευταίους μήνες σε όλα τα μπλόκα της Ελλάδας.

Γιατί αυτούς τους αγρότες εκπροσωπούμε και όχι τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες» και τις «γαλάζιες ακρίδες» του κ.Μητσοτάκη.

Όπως στηρίξαμε τους αγρότες στο ευρωκοινοβούλιο και αναστείλαμε την καταστροφική συμφωνία της Mercosur, έτσι είμαστε και δίπλα στα δίκαια αιτήματα τους.

Γιατί η κυβέρνηση τους εμπαίζει και για το πετρέλαιο και για το ρεύμα και για τις αποζημιώσεις.

Απαιτούμε μείωση του κόστους παραγωγής, αγροτικό πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αγροτικό ρεύμα στα 0,06ευρώ/kWh.

Απαιτούμε να δοθεί αποζημίωση για όλο το ζωικό κεφάλαιο για να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία.

Να υπάρχει αναστολή των υποχρεώσεων και προς το Δημόσιο αλλά και προς τα funds και τις τράπεζες που αμφισβητούν την περιουσία των αγροτών.

Και ταυτόχρονα, θέλουμε να επιστραφούν οι κλεμμένες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στους τίμιους αγρότες και αγρότισσες.

Αυτός ο αγώνας είναι τίμιος γιατί στοχεύει και στο να μείνουν οι αγρότες στην ύπαιθρο, αλλά και να έχουν φτηνά προϊόντα οι καταναλωτές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.