Φάμελλος για Καρυστιανού: «Εκτός από το κάλεσμα προοδευτικών δυνάμεων, έχει συντηρητικές τοποθετήσεις»

Ξεκαθαρίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις» που έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε σε νέες δηλώσεις το πρωί της Τρίτης.



Μιλώντας στο MEGA είπε ότι «στις τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού ως προς τη δημιουργία κόμματος και θέματα που έχει αναδείξει, μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα».

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά, ότι δεν έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για το μπάζωμα στα Τέμπη, για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών όπως οι αμβλώσεις, με τις αναγνώσεις που κάνει για τα ελληνοτουρκικά. Το θέμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα Τέμπη θα το υπηρετήσουμε» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.



Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι: «όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο, ο κατακερματισμός είναι αδιέξοδος το μόνο που βοηθάει είναι να μην έχει ξεκάθαρο αντίπαλο το Μητσοτάκης».

Ο Σωκράτης Φάμελλος διαβεβαίωσε ότι το κόμμα δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου:

«Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι συζητάμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου. Πρέπει να συγκλίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες», είπε.

Φάμελλος για Παναγόπουλο: «Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαλυπτόμενο σκάνδαλο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην υπόθεση Παναγόπουλου, μιλώντας για ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων, ενώ ζήτησε την παραίτησή του από την προεδρία της ΓΣΕΕ.



«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαλυπτόμενο σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης. Νομίζω η ΝΔ διαπρέπει σε αυτό τον τομέα, θυμίζω το σκάνδαλο «σκόιλ ελικίκου», που χαρακτήρισε την πρώτη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μεγάλη εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων. Πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κ. Παναγόπουλου στο θέμα αυτό και επειδή η υπόθεση πήγε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως η Άννα Στρατινάκη αποτελεί πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση, καθώς σε εταιρείες του συζύγου της γίνονταν αναθέσεις:



«Η κατάρτιση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και γίνεται χώρος σκανδάλων, ενώ έπρεπε να είναι εργαλείο για ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η κυβέρνηση μας έχει πείσει πως σταθερότητα είναι τα σκάνδαλα. Έχουμε μία κυβέρνηση που για να μπορέσουν να κονομάνε κάποιοι, καταπατούν το Σύνταγμα και όλη η κυβερνητική πυραμίδα είναι μπλεγμένη σε σκάνδαλα διαφθοράς. Πρέπει να φύγει όλη η κυβέρνηση».