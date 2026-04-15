Φάμελλος για Λαζαρίδη: «Αυτή η κυβέρνηση στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι»

Με μια ανάρτηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Σωκράτης Φάμελλος θέτει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των προσλήψεων του Μακάριου Λαζαρίδη στον δημόσιο τομέα κατά το παρελθόν, κάνοντας λόγο για έλλειψη τυπικών προσόντων και ευνοιοκρατία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον κ. Λαζαρίδη «πολιτικό απατεώνα» και καταλήγει λέγοντας ότι «για αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, για να ανασάνει ο ελληνικός λαός.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Όπως αποκαλύπτουν πολλά πλέον δημοσιεύματα, ο πολιτικός απατεώνας Μακάριος Λαζαρίδης προσελήφθη σε αρκετές θέσεις στο ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2007 έως και 2013, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Θέσεις για τις οποίες απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου ή και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό, και που είχαν φυσικά αντίστοιχες αμοιβές.

Οι μόνες περγαμηνές του κ. Λαζαρίδη ήταν η κομματική ταυτότητα της ΝΔ και ένα μη αναγνωρισμένο χαρτί από ένα Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, το οποίο μάλιστα είχε κατ' επανάληψη καταγγελθεί και σφραγιστεί.

Και αντί να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί, τολμά να κουνά το δάχτυλο στον Ελληνικό λαό και να προβάλει γελοίες δικαιολογίες.

Τι περιμένουν οι δήθεν «άριστοι» υπουργοί Πιερρακάκης και Λιβάνιος για να ανακαλέσουν τις ρουσφετολογικές προσλήψεις Λαζαρίδη, εφόσον αφορούν σε δημόσιο χρήμα και στη δημόσια διοίκηση;

Τι έχει να πει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για την απάτη Λαζαρίδη να εξισώσει μία παραπλανητική βεβαίωση με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων;

Τι περιμένει η ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης και το Ελεγκτικό Συνέδριο για να καταλογίσουν και να απαιτήσουν πίσω τους μισθούς που πήρε παράνομα;

Και βεβαίως, τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;

Μία είναι η εξήγηση.

Ο κ. Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά. Αυτή η κυβέρνηση, όχι απλά καλύπτει, αλλά στηρίζει την απατεωνιά για να καλοπερνάνε οι γαλάζιες ακρίδες και αρουραίοι.

Για αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, για να ανασάνει ο Ελληνικός λαός.»