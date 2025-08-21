Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα - Η διαδικασία για Προανακριτική δεν ολοκληρώθηκε»

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τονίζοντας ότι «έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» και ότι η διαδικασία για την προανακριτική δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, ο κ. Φάμελλος διερωτήθηκε, λέγοντας ότι «στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυνατόν να υπήρξε σχέδιο να κλαπούν τα λεφτά των αγροτών και να συνδέεται από μία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής με κυβερνητικά πρόσωπα και να μην δέχεται η κυβέρνηση να διερευνηθούν;»

«Έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και έχει μείνει στον αέρα η συζήτηση για το αν θα συγκροτηθεί προανακριτική ή όχι. Θεωρούμε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία», υπογράμμισε και συνέχισε:

«Η διαδικασία έτσι όπως ολοκληρώθηκε έχει σοβαρότατα ζητήματα και με την επιστολική ψήφο που επιλέχθηκε και το ζήτημα που θα βάλουμε εμείς ξανά στη διάσκεψη των προέδρων είναι ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να μείνει στον "αέρα".

Πρώτα θα πρέπει ο κ. Κακλαμάνης και το Προεδρείο της Βουλής στη διάσκεψη των προέδρων να αναλάβουν την ευθύνη για το αν ολοκληρώθηκε ορθώς αυτή η διαδικασία ή όχι», ανέφερε σχετικά με τη συζήτηση επί της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε επίσης: «Η κυβέρνηση με ένα δελτίο τύπου που έβγαλε το βράδυ της ψηφοφορίας παραδέχτηκε ότι "έστησε" τη διαδικασία ψηφοφορίας. Δηλαδή, έβαλε 17-18 βουλευτές μέσα στην Ολομέλεια, κράτησε 70 για επιστολικές και οι υπόλοιποι δεν ήρθαν να ψηφίσουν».

Ο κ. Φάμμελος τόνισε επίσης: «Για να κρατήσει οριακά μια τυπική νομιμότητα, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ψήφο των βουλευτών, ο κ. Μητσοτάκης. Η διαδικασία που ακολούθησε εκείνο το βράδυ βεβαίωσε ότι δεν έχει την πλήρη εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής του ομάδας στο συγκεκριμένο θέμα τουλάχιστον».