Φάμελλος για υπόθεση Παναγόπουλου: «Να παραιτηθεί από τη ΓΣΕΕ»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αιχμές για «βαθύ» σκάνδαλο στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA.

Ο ίδιος ζήτησε την παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ, τονίζοντας ότι η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για ένα σκάνδαλο που αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαλυπτόμενο σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης. Νομίζω η ΝΔ διαπρέπει σε αυτό τον τομέα, θυμίζω το σκάνδαλο “σκόιλ ελικίκου”, που χαρακτήρισε την πρώτη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μεγάλη εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων. Πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κου Παναγόπουλου στο θέμα αυτό και επειδή η υπόθεση πήγε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Άννας Στρατινάκη, την οποία χαρακτήρισε «πρόσωπο-κλειδί», επισημαίνοντας ότι εταιρείες του συζύγου της λάμβαναν αναθέσεις.

«Η κατάρτιση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και γίνεται χώρος σκανδάλων, ενώ έπρεπε να είναι εργαλείο για ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η κυβέρνηση μας έχει πείσει πως σταθερότητα είναι τα σκάνδαλα.

Έχουμε μία κυβέρνηση που για να μπορέσουν να ‘κονομάνε κάποιοι, καταπατούν το Σύνταγμα και όλη η κυβερνητική πυραμίδα είναι μπλεγμένη σε σκάνδαλα διαφθοράς. Πρέπει να φύγει όλη η κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος επανέλαβε το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να συμβάλει σε ένα κοινό μέτωπο.

«Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι συζητάμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου. Πρέπει να συγκλίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες».

Σχολιάζοντας το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι ο κατακερματισμός λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης:

«Ο κατακερματισμός είναι αδιέξοδος, το μόνο που βοηθά είναι να μην έχει ξεκάθαρο αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για εμάς οι τοποθετήσεις της μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις που έχουν συντηρητικό χαρακτήρα».