Φάμελλος: «Την κυβέρνηση αυτή, από όπου κι αν την πιάσεις, λερώνεσαι»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του, σήμερα, στο OPEN, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος, της αυτονομίας, που δεν δίνει απάντηση στο πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση της Δεξιάς. Δεν δίνει προοδευτική κυβέρνηση».

Εκτίμησε ο ίδιος ωστόσο, ότι «και η Νέα Αριστερά, με επιβεβαίωση την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, οδηγείται σε μια ανάγνωση μη κυβερνώσα, δηλαδή μια ριζοσπαστική αριστερή ανάγνωση που δεν έχει τη δυνατότητα να έχουμε κυβέρνηση».

Καθώς ερωτήθηκε για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε πως «το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι μαζί». «Εμείς αποφασίσαμε την Παρασκευή στην Κεντρική Επιτροπή, ότι συνεχίζουμε το εγχείρημα της ανασύνθεσης και της ενότητας, αυτό λέει και ο κόσμος, με όσους θέλουν και όσους μπορούν», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις διαρροές της κυβέρνησης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έκοψε τον κατώτατο μισθό και άρα δεν μπορεί να μιλάει για «αναιμική αύξηση», σημείωσε: «Είναι ψεύτες και υποκριτές. Και αυτό πρακτικά, όταν μια κυβέρνηση κάνει μια τέτοια ψεύτικη προπαγάνδα, δημιουργεί ένα σοβαρό ερώτημα κατά πόσον είναι επαρκής για τη θέση της κυβέρνησης. Εξάλλου, από τα σκάνδαλά τους προκύπτει ότι δεν είναι επαρκείς».

«Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου που είχε θεσπίσει το χαμηλό κατώτατο και τον απαράδεκτο υποκατώτατο για τους νέους και τις νέες. Αυτά καταργήθηκαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είχε αυξηθεί, παρότι ήμασταν σε χρεοκοπία, ο κατώτατος μισθός. Αν δεν κάνω λάθος 650 ευρώ. Λοιπόν, είναι ψέμα ότι μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατώτατο. Ήταν αυτοί στην κυβέρνηση που έγινε. Ο χαμηλός κατώτατος, ο τραγικός κατώτατος.

Από κει και μετά όμως, τι έχει επακολουθήσει μετά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτήθηκε και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που παρέδωσε τα «γεμάτα ταμεία», τις συμφωνίες για «ασφαλή δανεισμό» και το «σαφέστατο αναπτυξιακό σχέδιο».

«Κανένα αναπτυξιακό σχέδιο, διαφθορά, διαπλοκή και κλεψιά. Και τώρα έχουμε το φοβερό προνόμιο του κ. Μητσοτάκη, του το απονέμω το πρώτο βραβείο, του χαμηλότερου μέσου μισθού και της χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης. Ε, αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Γι’ αυτό πρέπει να φύγουν», συμπλήρωσε.

«Η κυβέρνηση αυτή, από όπου κι αν την πιάσεις, λερώνεσαι. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις», συνέχισε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας την ανάγκη για «παράλληλα μέτρα για την ενίσχυση των μισθών και για τη μείωση της ακρίβειας».

«Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξουν τα συμφέροντα εις βάρος της κοινωνίας. Και δυστυχώς, αυτό συνδυάζεται με τραγικά σκάνδαλα, με τελευταία την αποκάλυψη, και την επιβεβαίωση τελικά, ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ερχόταν από το Μαξίμου. Γιατί οι προμηθευτές είπαν ότι εμείς στην κυβέρνηση παραδώσαμε», είπε, μεταξύ άλλων και κατέληξε, χαρακτηρίζοντας «κρίσιμο», «να λογοδοτήσουν και στην κοινωνία και να ελεγχθεί και από τη Δικαιοσύνη το θέμα της ποινικής ευθύνης».