Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε νέα επίθεση σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας σε συνάντηση με φίλους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στον Πύργο.

Ο πρόεδρος του κόμματος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πρωθυπουρός «καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις «να συνεργαστούν για να διώξουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ακολουθούν αποσπάσματα της ομιλίας Φάμελλου:

«Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή ακούω πολλές φορές τη λέξη «συναίνεση». Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Αρέσει στον λαό μας να είμαστε αγαπημένοι και η λέξη «συναίνεση». Προσέξτε, μας κοροϊδεύουν μ’ αυτή τη λέξη.

Όταν κάποιος κλέβει δύο δισ. ευρώ από τους αγρότες, το να μου ζητάει μετά συναίνεση είναι υποκριτικό, είναι ανήθικο. Δεν μπορεί να υπάρχει συναίνεση, όταν απέναντι υπάρχει ένα έστω οικονομικό έγκλημα ή μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.

Συναίνεση θα υπάρχει, αν συμφωνήσουμε στο τι διεκδικούμε.

Διεκδικούμε να μην έχουν οι τράπεζες 4,7 δισ. ευρώ κέρδη, αλλά να ζουν λίγο καλύτερα οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, με μηδενικές προμήθειες στην τράπεζα. Σε αυτό ναι, να συναινέσουμε, αλλά να ξεκαθαρίσουμε για τι μιλάμε.

Πρώτον, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα κλέψανε; Ένα δισ. ευρώ τουλάχιστον.

Πού πήγαν τα λεφτά; Είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι δικά μας. Πήγαν στους «Φραπέδες» και στους «Χασάπηδες». Αφού τα αποκάλυψε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, γιατί εδώ δεν κουνιόταν φύλλο.

Δέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης να έρθει ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» στην Επιτροπή της Βουλής, στην Εξεταστική; Δεν δέχτηκαν Προκαταρκτική.

Θέλετε κάποια άλλη απόδειξη ότι καλύπτουν τους κλέφτες; Χρειάζεται άλλη απόδειξη;

Λοιπόν, το λέω ξεκάθαρα εδώ από τον Πύργο και ας έρθουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κ. Μητσοτάκης καλύπτει τους κλέφτες ενός δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είτε το θέλει, είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Ας τους αφήσει να έρθουν να δώσουν μια κατάθεση. Δεν ζητήσαμε να τους βάλουν χειροπέδες.

Ζήσαμε το εξής απίστευτο, έκαναν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην πάνε οι βουλευτές να ψηφίσουν κρυφά, αν θέλουν να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης.

Δηλαδή, δεν κάνει κουμάντο ούτε στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα. Φοβάται τους βουλευτές του.

Έρχεται και κάνει πραξικόπημα τον Ιούλιο και στέλνει χθες στην Εξεταστική τον σύμβουλο του, τον κ. Βάρρα. Τον έχει πέντε χρόνια στο Μαξίμου, τον είχε πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν ήθελε να καταθέσει. Είχε έρθει στη Βουλή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμβουλος του πρωθυπουργού, δηλαδή ο άνθρωπος δουλεύει στο Μαξίμου και αρνήθηκε στη Βουλή να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Έχουμε δει τα πάντα με αυτό το καθεστώς.

Αφού τελικά τον πείσανε, γιατί θα υπήρχαν κυρώσεις, έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι φταίει ο κ. Βορίδης. Στον κ. Μητσοτάκη, πέντε χρόνια που είναι σύμβουλός, το είπε;

Μήπως το είπε και εκ τούτου ο κ. Μητσοτάκης κουκούλωσε το σκάνδαλο και δεν άφησε να γίνει Προκαταρκτική για τον κ. Βορίδη; Ας μας πείσουν για το αντίθετο.

Αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – ότι έχει μάθει όλη η Ευρώπη για το σκάνδαλο του ενός δισ., έχει έρθει ο εισαγγελέας ο ίδιος – ο κ. Βάρρας έφερε ένα υπόμνημα, καμιά εξακοσαριά σελίδες και λέει ότι πήγε και κατέθετε τρία δωδεκάωρα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Μια μέρα στο Μαξίμου στον διάδρομο δεν είδε τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Βορίδη, να τους τα πει ένα λεπτό;

Μας κοροϊδεύουν; Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Το καταλαβαίνετε.

Ένα δισ. έφυγε. Έρχεται τώρα η δεύτερη καμπάνα. Επειδή μας έπιασαν στην Ευρώπη, ζητήσανε από πέρυσι, ένας χρόνος έχει περάσει, να καταθέσουμε μια πρόταση. Το «master plan» για το πώς θα δίνονται τώρα οι επιδοτήσεις.

Οι αθεόφοβοι και ανεπρόκοποι για έναν χρόνο δεν έβγαλαν μολύβια.

Τώρα η Ευρώπη λέει «sorry, δεν γίνεται». Κρατάει 600 εκατομμύρια από τις περσινές χρηματοδοτήσεις – οι αγρότες απ’ τις περσινές ενισχύσεις δεν έχουν πάρει 600 εκατομμύρια – και 500 εκατομμύρια από την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, επίσης δεν τα έχουν πάρει. 1,1 δισ. των κλεμμένων δεν έχει έρθει στην αγορά.

Και γιατί σας είπα ότι θα έρθει στα σπίτια σας; Διότι αυτοί οι αγρότες από κάπου ψωνίζουν, από έναν μπακάλη, από κάπου παίρνουν λιπάσματα, από κάπου φέρνουν εφόδια και από κάπου παίρνουν φάρμακα, πληρώνουν δόσεις για ένα τρακτέρ. Όλα αυτά δεν θα πληρωθούν και το «ντόμινο» θα πάει παντού. Η γειτονιά μας εδώ στον νομό Ηλείας σε λίγο καιρό θα στερέψει, γιατί όλα αυτά τα λεφτά είναι δουλεμένα.»