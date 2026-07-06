Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα»

Επίθεση σε βάρος της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας πως «αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και Δημητριάδης...προγραμματίζεται μία δήθεν συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής».

«Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του. Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αντί να κληθούν στη Βουλή οι Ντίλιαν και Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρότι υπάρχει το απαιτούμενο αίτημα των 2/5 των βουλευτών της Επιτροπής, προγραμματίζεται μία δήθεν συζήτηση και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής», είπε αρχικά ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του.

«Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης;», διερωτήθηκε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνέχισε λέγοντας: «Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Ντίλιαν, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, δηλώνει ότι έχει σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΠ για το Predator; Και ενώ υπάρχει και η νέα συγκλονιστική αποκάλυψη ότι παγιδεύτηκε ακόμα και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2022, Στέλιος Κούλογλου όταν ερευνούσε, ως μέλος τη επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.

«Προειδοποιούμε τον κ. Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να μπαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας. Οι υπεύθυνοι θα αποκαλυφθούν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, πρώτα απ’ όλα από τον Ελληνικό λαό», κατέληξε.