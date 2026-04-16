Φάμελλος: «Όλα τα σκάνδαλα αρχίζουν και τελειώνουν με τη ΝΔ - Να παραιτηθεί ο αδύναμος Μητσοτάκης»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, καταθέτοντας ειλικρινή συμπαράσταση στην οικογένειά του Γιώργου Μυλωνάκη.

Συνέχισε εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο αποκάλεσε αδύναμο, διαπλεκόμενο Πρωθυπουργό που δεν πρέπει να παραμείνει άλλο στο αξίωμα.

Μίλησε επίσης, για βαρύτατη καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών, γαλάζια σκάνδαλα, χειραγώγηση και υποβάθμιση της Δικαιοσύνης.

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Εσείς είστε ο δημιουργός των σκανδάλων»

«Είστε επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία, εσείς είστε το βαθύ κράτος, ο δημιουργός των σκανδάλων. Επιβάλλεται η παραίτηση της κυβέρνησης, τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;

Και το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του το ερώτημα αν θα αξιοποιήσει τον ρόλο του ως Αξιωματική Αντιπολίτευση. Εμείς δεν θέλουμε χώρα που αναδύει δυσωδία και εκβιασμούς», είπε ο κ. Φάμελλος.

Αναφορικά με τα Τέμπη τόνισε ότι αντί για άπλετο φως έχουμε μπάζωμα και συγκάλυψη, ενώ μίλησε για στημένη Εξεταστική και ντροπιαστική αρχή στην έναρξη της Δίκης.

«Το πρόβλημα δεν είναι ο πολιτικός διάλογος αλλά η υποβάθμιση της Δημοκρατίας. Στοχοποιούν τον πολιτικό διάλογο γιατί δεν αντέχουν την πραγματικότητα».

«Ο Πρωθυπουργός δεν κατέθεσε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που αναδεικνύει τις σοβαρές παραβιάσεις στο Κράτος Δικαίου. Όλα τα σκάνδαλα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και η μόνη λύση είναι η παραίτηση Μητσοτάκη και της κυβέρνησης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.