Φάμελλος: «Όλες μαζί οι προοδευτικές δυνάμεις, να ρίξουμε τον Μητσοτάκη»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επανέλαβε την ανάγκη ενότητας του προοδευτικού χώρου απέναντι στην Κυβέρνηση, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και μάλιστα βλέπω με καλό μάτι τις πρωτοβουλίες από την κα. Κατσέλη, τον κ. Κόκκαλη και τον Ν. Κοτζιά», ανέφερε.

Σχετικά με το «όλον ΠΑΣΟΚ», τόνισε: «Βεβαίως και στο ΠΑΣΟΚ αν και όπως έχετε δει τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι κουτάκια και περιχαρακωμένα».

Για την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, σημείωσε ότι δεν σχολιάζει γεγονότα που δεν έχουν συμβεί, υπογραμμίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει καμία “καρέκλα”. «Εμένα -σας το λέω καθαρά- δεν με ενδιαφέρει καμία “καρέκλα”».

Εκτίμησε επίσης ότι ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ασταθής λόγω των πολλών ανοιχτών υποθέσεων.

Τέλος, για τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, διευκρίνισε ότι ο Παύλος Πολάκης δεν είχε διαφωνία με τους χειρισμούς της υπόθεσης.