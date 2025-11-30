Φάμελλος στην Άγκυρα: «Αλληλεγγύη σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία»

Στην Άγκυρα βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έδωσε το παρών στο Συνέδριο του CHΡ και είχε συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο και υπεύθυνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής του CHP, Ναμίκ Ταν και με τη συμπρόεδρο του DEM, Τουλάι Χατιμογκουλάρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, στη συνάντηση με τον Ναμίκ Ταν, ο Σωκράτης Φάμελλος «εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον πολιτικό κρατούμενο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και στα εκατοντάδες στελέχη, δημάρχους και μέλη του CHP που βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές. Ζήτησε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την ενίσχυση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στην Τουρκία».

Επεσήμανε πως αποδίδει μεγάλη σημασία στη φιλία και στη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων, καθώς μοιράζονται τις ίδιες αξίες για ειρήνη, δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα.

Φάμελλος: Στήριξη στους διωκώμενους του καθεστώτος Ερντογάν

Τόνισε ακόμη πως ο ελληνοτουρκικός διάλογος θα πρέπει να γίνει στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, με αξιοποίηση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου, στην προοπτική ενίσχυσης της σχέσης της Τουρκίας με την ΕΕ. Επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το Κυπριακό, για μια λύση διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία ιθαγένεια, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα, όπως προβλέπει και ο ΟΗΕ, και για την ανάγκη επανεκκίνησης του διαλόγου για λύση εκεί που διεκόπη στον Κραν Μοντανά το 2017.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Ναμίκ Ταν σημείωσε πως και τα δύο κόμματα μοιράζονται κοινές αξίες, συμφώνησε στην ανάγκη να είναι διαρκής ο διάλογος όλων των προοδευτικών δυνάμεων και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των δύο χωρών.

Επίσης, υποστήριξε πως ο πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί τις διώξεις μέσω της Δικαιοσύνης εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, με αποτέλεσμα δεκάδες στελέχη μέλη του κόμματος να είναι στη φυλακή με ψευδείς κατηγορίες και ζήτησε τη στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον δημοκρατικό κόσμο της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη συμπρόεδρο του DEM, Τουλάι Χατιμογκουλάρι, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε, για ακόμα μια φορά, την αλληλεγγύη του προς τον άδικα φυλακισμένο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, καθώς και προς τα στελέχη και τους εκλεγμένους δημάρχους του DEM (πρώην HDP).

Δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μεταφέρει και στα ευρωπαϊκά όργανα, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ανάγκη προστασίας του κράτους δικαίου και τήρησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παραβιάζει η κυβέρνηση Ερντογάν.