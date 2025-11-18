Φάμελλος: «Συγκλίνουμε σε μια προοδευτική πρόταση που περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε σήμερα (18/11) μεταξύ άλλων, για τον Αλέξη Τσίπρα και το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ για σύναψη προοδευτικών συμμαχιών με άλλα κόμματα της Αριστεράς και του κέντρου.

Δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή «10 παντού» στο Open, ανέφερε ότι δεν είναι αντίπαλος με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι είναι ανοιχτός σε μια συνεργασία.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε μια απόφαση. Να αποχωρήσει από τη Βουλή, η οποία θεωρώ ότι ήταν πολύ κρίσιμη και οφείλω να σας πω ότι εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος με αυτή την απόφαση.

Όμως ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα σημαντικό ρόλο και μια μεγάλη διαδρομή και στην κυβέρνηση και είναι ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο. Και έχει καταθέσει και μια πρόταση που από ότι καταλαβαίνω και από τις συνεντεύξεις και από το βιβλίο του περιμένουμε και να διευκρινιστεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει μια πρόταση κατατεθειμένη ήδη εδώ και έναν χρόνο - και εγώ προασωπικά έχω αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία -

ότι πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη.

Εγώ λέω το εξής: Επειδή με τον Αλέξη Τσίπρα σαφέστατα δεν είμαστε αντίπαλοι και παρόλο που υπάρχει μια διαφορετική οπτική και μια διαδρομή παράλληλη αυτή την περίοδο, εμείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά έχουμε πει ότι οφείλουμε να συγκλίνουμε για να υπάχει λύση προς όφελος της κοινωνίας.

Γιατί οι πολίτες, και πριν και μετά το βιβλίο θα μας πουν το πάρα πολύ εξής απλό: μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα; μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα στέγης, ΦΠΑ, πλεονάσματος, ακρίβειας;

Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ έχει ήδη τοποθετηθεί. Και αυτό έγινε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε.

Σχετικά με τυχόν απαχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσχωρήσεις σε ένα νέο κόμμα με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε:«Γίνεται πολιτική με υποθέσεις;» και επανέλαβε «Για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μια προοδευτική πρόταση που σαφέστατα θα περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα και σαφέστατα τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε μεταξύ άλλων.