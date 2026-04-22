Φάμελλος: «Τα νέα μέτρα είναι περιορισμένα, δεν επαρκούν»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22-25 Απριλίου. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. αναφέρθηκε στα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν σήμερα, στη δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, καθως και στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Φάμελλος σχολίασε τη χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης των νέων μέτρων στήριξης, σε συνάρτηση με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και την παρουσία της κυρίας Κοβέσι στην Ελλάδα. Εξέφρασε την άποψη ότι τα μέτρα είναι περιορισμένα και δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και η οικονομία. Παράλληλα, διατύπωσε ερωτήματα ως προς τη μη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι τα υπερπλεονάσματα της τελευταίας τριετίας υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, το μέγεθος αυτό εγείρει ζητήματα ως προς τον δημοσιονομικό σχεδιασμό, ενώ υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές επιλογές δεν κατανέμουν με ισορροπημένο τρόπο τα οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία.

Αναφέρθηκε, τέλος, και στον τραπεζικό τομέα, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες αναμένεται να διανείμουν φέτος 2,8 δισ. ευρώ σε μερίσματα, με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιδεικνύει την αναγκαία συνέπεια απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν έρχονται στο φως υποθέσεις που την αφορούν. Όπως ανέφερε, τα ζητήματα αυτά έχουν έντονη πολιτική βαρύτητα και, κατά την άποψή του, εντείνουν την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Σε ερώτηση της συντονίστριας, δημοσιογράφου της ΕΡΤ Στέλλας Στυλιανού, για τη συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή του, από το 2019 έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς με κεντρικό σημείο αναφοράς το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τη θεσμική τάξη και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Πρόσθεσε ότι οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι, κατά την άποψή του, τέτοιας βαρύτητας ώστε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα είχαν εντονότερες πολιτικές επιπτώσεις.

Για τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει συντεταγμένα κοινή δράση και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων με καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» του Νίκου Ανδρουλάκη την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, το ίδιο και την καθυστέρηση της Νέας Αριστεράς επί ενάμιση χρόνο. Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Συμεών Κεδίκογλου ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι όλες οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύουν και τους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σχετικά με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταδικάσει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ κάλεσε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση Σάντσεθ για αναστολή της συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει σχέση με χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και, κατ’ επέκταση, τις ευρωπαϊκές αρχές. «Απ’όλα τα κράτη απαιτείται κοινό μέτωπο κατά του τραμπισμού», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη χώρα, εκτιμώντας ότι σχετίζεται με οικονομικές συμφωνίες. Όπως σημείωσε, οι επιλογές στην εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα που ανακύπτουν στο εσωτερικό δεν μπορούν να υποκαθίστανται από μια πολιτική εξοπλισμών που ενδέχεται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό σε βάρος του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η πυρηνική ενέργεια και οι αντιδραστήρες αποτελούν τομείς στους οποίους ο Πρωθυπουργός είχε διατυπώσει διαφορετική θέση στο παρελθόν, εκφράζοντας προβληματισμό για επιλογές που, κατά την άποψή του, ενισχύουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομίλων.