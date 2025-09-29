Μενού

«Φάουλ» βλέπει ο δημοσιογράφος Μπ. Παπαπαναγιώτου που κράτησε ο Πάνος Ρούτσι τη σημαία της Παλαιστίνης

«Aποκαλύπτει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο;» αναρωτιέται.

Πάνος Ρούτσι | INTIME/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
«Φάουλ» έγραψε πως ήταν η κίνηση του Πάνου Ρούτσι, να κρατήσει τη σημαία της Παλαιστίνης, ο γνωστός δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαπαναγιώτου.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο δημοσιογράφος του Action 24 και του «Ελεύθερου Τύπου» ανέφερε: «Ειλικρινά, τι δουλειά έχει η σημαία της Παλαιστίνης στα χέρια του πατέρα-απεργού πείνας Π. Ρούτσι;

Σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τα αιτήματα της απεργίας του ή αποκαλύπτει το ευρύτερο «πολιτικό πλαίσιο»;

Φάουλ».

Το βράδυ του Σαββάτου (27/9) μοτοπορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, σταμάτησε στο Σύνταγμα. Ο απεργός πείνας συνομίλησε με τους διαδηλωτές και κράτησε ψηλά στα χέρια του μια παλαιστινιακή σημαία.

Πάνος Ρούτσι | INTIME/ ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


 

