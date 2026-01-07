Φαραντούρης: «Εγώ απλά καλωσόρισα την κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού»

Η απομάκρυνση του Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε λίγες ώρες μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, και αποτέλεσε την κορύφωση της έντασης που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Αφορμή στάθηκαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του ευρωβουλευτή σχετικά με το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι ο κ. Φαραντούρης τίθεται εκτός ευρωομάδας και καλείται να παραδώσει την έδρα του, καθώς –σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ- δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα πως θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε μέσω βίντεο ότι δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα του, παρά την πίεση που δέχεται. Όπως σημείωσε, η στάση του κόμματος δεν τον βρίσκει σύμφωνο και δεν θεωρεί ότι έχει παραβεί κάποια κομματική γραμμή.

Μιλώντας στο Live News, ο Νίκος Φαραντούρης εξήγησε ότι το μόνο που έκανε ήταν να καλωσορίσει την πολιτική κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού, ενός προσώπου που προέρχεται από το Κίνημα των Τεμπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή η κίνηση φαίνεται πως προκάλεσε «αλλεργία» στο κόμμα.

Ο ίδιος τόνισε:

«Δεν μίλησα ποτέ για ένταξη ή συνεργασία. Απλώς καλωσόρισα την κάθοδο της κ. Καρυστιανού και την πιθανή θεσμική μετεξέλιξη του κινήματος.

Όταν βλέπεις τέτοια αλλεργική αντίδραση, αυτό δείχνει φόβο και απομάκρυνση από κάτι που μέχρι χθες αποτελούσε κεντρικό σύνθημα της πολιτικής δράσης του κόμματος».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν έχει προεξοφλήσει τίποτα για το μέλλον του και πως όσα έχει δηλώσει μέχρι τώρα είναι τα μόνα που ισχύουν, χαρακτηρίζοντας «επιπόλαιες» όλες τις υπόλοιπες ερμηνείες.