Φαραντούρης: «Αν ήθελα τη θεσούλα μου, θα καθόμουν στις Βρυξέλλες και θα έπινα το καφεδάκι μου»

Την πρόθεση του να μείνει εκτός Ευρωκοινοβούλιου έκανε γνωστή ο Νικόλας Φαραντούρης μια ημέρα μετά την διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καθώς εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

«Εκδιώχθηκα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σηκώθηκα να φύγω μόνος μου», ξεκαθάρισε ο πρώην Ευρωβουλευτής, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος λογοδοτεί αποκλειστικά στους χιλιάδες ψηφοφόρους που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Απαντώντας στα σενάρια για το μέλλον του στην πολιτική ο ευρωβουλευτής επισήμανε ότι δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε ένταξη του σε κάποιο άλλο κόμμα, συμπληρώνοντας ότι δεν προεξοφλεί εξελίξεις ούτε επιθυμεί «να βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο».

Ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε και στην κριτική που του ασκήθηκε για τις επαφές του με τη Μαρία Καρυστιανού εξηγώντας ότι η συζήτησή τους είχε καθαρά θεσμικό χαρακτήρα και αφορούσε το ζήτημα των ασυλιών στην Ελλάδα.

«Αυτό που είπα είναι ότι κάναμε μια εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε η Μαρία Καρυστιανού και άλλα πολιτικά πρόσωπα και μιλήσαμε θεσμικά για τις ασυλίες στη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω να πω καμιά κακή κουβέντα ούτε για τον Πρόεδρο, ούτε για τους συναδέλφους που συμπορευθήκαμε τόσα χρόνια, δεν μένω στο παρελθόν και συνεχίζω αταλάντευτος το έργο μου», ξεκαθάρισε επίσης ο κ. Φαραντούρης.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η συμμετοχή του στην πολιτική δεν έγινε για την κατάληψη θέσεων αλλά για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου, Δεν μπήκα στην πολιτική για θεσούλα αλλά για να λύσω τα προβλήματα του τόπου

«Αν ήθελα τη θεσούλα μου θα καθόμουν στις Βρυξέλλες και θα έπινα το καφεδάκι μου», είπε συγκεκριμένα.