Φειδίας Παναγιώτου για Καρυστιανού: «Ίσως της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα»

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καρυστιανού κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε: «Στην Ελλάδα βλέπω τι κάνει η κυρία Καρυστιανού και ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις απάντησε: «εγώ προσωπικά ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει»

Η κριτική για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας

Παράλληλα είπε ότι «δεν έχω μετανιώσει που έγινα ευρωβουλευτής, λατρεύω τη δουλειά, νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς αλλάξεις Κύπρο και Ευρώπη ως ένας από τους 700 ευρωβουλευτές».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Kύπριος ευρωβουλευτής σημείωσε ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων ήταν ανοιχτή σε όλους. «Αφήσαμε όλους να είναι υποψήφιοι και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56» είπε

