Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ενόψει της διοργάνωσης του Final 4 στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.
Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία «εξαιρετική συνάντηση» με τον συνομιλητή του.
«Εξαιρετική συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του EuroLeague F4 που έρχεται στην Αθήνα» ανέφερε, ειδικότερα.
«Ένα μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια φίλαθλους να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες» συμπλήρωσε.
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «αναμένουμε με ενθουσιασμό να καλωσορίσουμε αθλητές, υποστηρικτές, μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε την φιλοξενία, τη δυναμικότητα και την ενέργεια της Αθήνας».
