Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ενόψει της διοργάνωσης του Final 4 στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μία «εξαιρετική συνάντηση» με τον συνομιλητή του.

«Εξαιρετική συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του EuroLeague F4 που έρχεται στην Αθήνα» ανέφερε, ειδικότερα.

Great meeting with Chus Bueno ahead of the EuroLeague F4 coming to Athens. A major event for Greece, with millions of fans watching across more than 200 countries. We look forward to welcoming athletes, supporters, media and to showcasing Athens’ hospitality, dynamism and energy. pic.twitter.com/YkY1k8NgE8 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2026 ​

«Ένα μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια φίλαθλους να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «αναμένουμε με ενθουσιασμό να καλωσορίσουμε αθλητές, υποστηρικτές, μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε την φιλοξενία, τη δυναμικότητα και την ενέργεια της Αθήνας».



