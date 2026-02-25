Φλωρίδης για Τέμπη: «Ο Ρούτσι προσπάθησε να μας εκβιάσει με την απεργία» - Τι είπε για τις εκταφές

Τη διαβεβαίωση ότι, σε ό,τι αφορά τις εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη, όποιες εργαστηριακές εξετάσεις δεν γίνονται σε ελληνικά εργαστήρια, θα διενεργηθούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ζητούν να αναλάβει την πραγματογνωμοσύνη εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Όλο αυτό στήνεται για μία ακόμη φορά από τους ίδιους πάλι. Στήνεται γιατί ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά διαστρεβλώνουν τα πράγματα προσπαθώντας πάλι να παραπλανήσουν τον κόσμο, διότι αυτός είναι ο στόχος», είπε ο Φλωρίδης..

Φλωρίδης: «Θα εξεταστεί ποια ξένα εργαστήρια θα κάνουν αναλύσεις»

«Όταν επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η Δικαιοσύνη μέσα από μια απεργία πείνας, η οποία καθοδηγήθηκε, όπως θυμάστε, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν το έκρυψε άλλωστε, εκεί ήταν, επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η δικαιοσύνη για να ξανανοίξει η ανάκριση, η οποία φυσικά αν θα άνοιγε δεν θα έκλεινε ποτέ και ο σκοπός ήταν να μην κλείσει η ανάκριση για να μπορέσουν αυτοί να εκμεταλλεύονται το υλικό της δικογραφίας με ψευδή τρόπο, να συνεχίζουν να πολιτικολογούν και να εκμεταλλεύονται πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών και βεβαίως να μην μπορεί να οριστεί η δίκη.

Και αν δεν μπορούσε να οριστεί η δίκη, είναι προφανές ότι θα είχαμε εξέγερση κοινωνική διότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Ο σκοπός αυτός του εκβιασμού απέτυχε.

Η δικαιοσύνη προχώρησε και βρήκε τρόπο, χωρίς να θίξει την ανάκριση, να εξελιχθεί η διαδικασία των εκταφών από όσους θα το ζητούσαν. Σημειωτέον ότι, από τους 57 οι 52 δεν συμμετέχουν σε αυτό. Μόνο πέντε είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και ένας να ήταν η δικαιοσύνη όφειλε να απαντήσει.

Η παραγγελία της Εισαγγελέως της Λάρισας ήταν συγκεκριμένη, ότι πρέπει να γίνουν όλες μα όλες οι βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ζητηθούν ή που επιβάλλεται να γίνουν και από εκεί και πέρα αυτά που προβλέπει ο νόμος είναι τα εξής.

Η διαδικασία είναι ότι, η δικαστική αρχή και ο διορισθέντες πραγματογνώμονες ερευνούν ποια εργαστήρια στον κόσμο μπορούν να κάνουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Όταν βεβαιωθούν ότι κάποια εργαστήρια στον κόσμο έχουν πιστοποίηση για να μπορούν να διενεργήσουν αυτές τις εξετάσεις, τότε είναι προφανές ότι η διαδικασία πάλι οργανώνεται μέσω της δικαστικής οργάνωσης, επαναλαμβάνω ιατροδικαστών, τεχνικών συμβούλων κτλ, ώστε τα δείγματα να οδηγηθούν στα εργαστήρια αυτά.

Όταν λοιπόν βεβαιωθεί ότι κάποια από αυτά μπορούν, τότε οργανώνεται η διαδικασία που αποστέλλονται τα τμήματα της εκταφής για να μπορέσουν να γίνουν οι εξετάσεις εκεί με απόλυτα ασφαλή τρόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επομένως, συνόψισε ο Υπουργός, μέσα από την δικαστική επιστημονική διαδικασία διερεύνησης θα προκύψει ποια εργαστήρια στην Ευρώπη είναι πιστοποιημένα για αυτές τις αναλύσεις που ζητούνται και τότε πάλι μέσα από αυτή την οργανωμένη διαδικασία θα οδηγηθούν τα πράγματα εκεί.