Φλωρίδης για την αίθουσα για τα Τέμπη: «Η μεγαλύτερη στην Ευρώπη - Δίκη γίνεται, όχι εκδήλωση»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην ένταση που επικράτησε κατά την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη, με τους συνηγόρους των συγγενών και τους ίδιους να διαμαρτύρονται για τη χωρητικότητα της αίθουσας.

Ο υπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ευρώπη ενώ κατήγγειλε ότι ορισμένοι παρευρισκόμενοι άναβαν και έσβηναν τα φώτα για να διακόψουν τη διαδικασία.

«Η ελληνική Πολιτεία κατασκεύασε εκεί τον μεγαλύτερο χώρο που διαθέτει η Ελλάδα για να διεξαχθεί η δίκη», είπε χαρακτηριστικά στο ANT1.

Φλωρίδης: «Κάποιοι κατέβαζαν τους διακόπτες»

«Αν ξεκινήσουμε από τα δεδομένα και τη δυνατότητα του χώρου. Έχει τη δυνατότητα για πάνω από 450 καθίσματα. Είναι τα περισσότερα στη χώρα. Είναι η μεγαλύρερη αίθουσα στη χώρα ή ίση με τη μεγαλύτερη στην Αθήνα έχει γίνει μεγαλύτερη δίκη. Γιατί να μην μπορεί να γίνει εκεί;

Πείτε ότι τίθεται ερώτημα να μεταφερθεί. Δηλαδή να πάμε σε μικρότερη; Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία. Θα πρέπει να έρθουν στην Αθήνα» είπε.

«Κάποιοι από όλους αυτούς πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος, ωστόσο παραδέχθηκε ότι «η εικόνα δεν ήταν καλή παρά το γεγονός ό τι έχουμε την υποδομή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι.

Στην αίθουσα αυτή, στο πρώτο επίπεδο που έχει 312 θέσεις μπορεί και 330, ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό των δικηγόρων που είχε δηλώσει παράσταση, ήταν 250 ενώ ξεκίνησαν από 130. Διέθετε 280 θέσεις για δικηγόρους. Στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250 θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να ήταν και συγγενείς. Και στο κάτω 140. Διεξήχθησαν μεγαλύτερες δίκες από αυτήν.

Φλωρίδης: «Ήρθαν άτομα που δεν είχαν σχέση με τη δίκη»

Όπως εξήγησε στη συνέχεια το πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι οι θέσεις καταλήφθηκαν από άτομα που δεν είχαν σχέση με την διαδικασία με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χώρος.

«Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων, Στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι. Μιλάμε για δίκη όχι για άλλου τύπου εκδήλωση.

Δεν είχαμε την σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι» σημείωσε.

Πυρά εξαπέλυσε και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι σε μια άλλη παράλληλα δίκη που γίνεται η κυρία Κωνσταντοπούλου τραμπουκίζει. «Βιντεοσκόπησε δικαστίνα και είναι κακούργημα. Η κυρία Κωσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη κα κερδοσκοπεί πολιτικά», υπογράμμισε.