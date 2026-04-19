Φλωρίδης για Τσίπρα και Ιθάκη: «Παρουσιάζει ένα βιβλίο με μια κακομοιριά...μαζεύονται εκεί 50, 100 άτομα»

Μια εφ'όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Φλωρίδης και μεταξύ άλλων δεν δίστασε να σχολιάσει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του Ιθάκη.

Μιλώντας στο Mega News, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο άνθρωπος έγραψε ένα βιβλίο για να καταγγείλει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και είχε στην κυβέρνησή του. Τους εξευτέλισε.

Και είπε εγώ απέτυχα γιατί είχα αυτούς. Ήρθε στο μυαλό μου ο Ανδρέας Παπανδρέου. Για αυτό λέω τι είναι μεγάλη ηγεσία. Όταν ο Ανδρέας έχασε τις εκλογές το 90, μπορούσε κανείς να τον φανταστεί να γράφει ένα βιβλίο για να βρίζει τον Πάγκαλο και άλλους και να γυρνάει στα χωριά να παρουσιάζει το βιβλίο του; Αυτή είναι η διαφορά του μεγάλου ηγέτη», δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε: «Παρουσιάζει ένα βιβλίο με μια κακομοιριά, μαζεύονται εκεί 50, 100. Αυτό δεν δείχνει στόφα μεγάλου ηγέτη.

Δεν έχει καμία τύχη. Γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη ηγετικά χαρακτηριστικά», δήλωσε μεταξύ άλλων.