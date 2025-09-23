Φλωρίδης: «Η Δημοκρατία απειλείται από την εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη»

Για «απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία» έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην ομιλία του στο συνέδριο «Δικαιοσύνη. Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε σε «απόψεις», που ζητούν από την κυβέρνηση «να κάνει νεύμα στη Δικαιοσύνη», προκειμένου να επιτραπεί η εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

«Καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό», τόνισε ο κ. Φλωρίδης και συμπλήρωσε, ότι αυτό θα «αμφισβητούσε την ανεξαρτησία των θεσμών».

Διαβάστε ακόμα: Μπαλάκι ευθυνών για το αίτημα εκταφής των σορών: Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Άρειος Πάγος για τα Τέμπη;

Νωρίτερα ο κ. Φλωρίδης στάθηκε στις μεταρρυθμίσεις του Νέου Δικαστικού Χάρτη που εχουν αρχίσει να εφαρμόζονται.

Ειδικότερα, ως πρώτο βήμα, ο κ. Φλωρίδης περιέγραψε την ενοποίηση του Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας.

«Πάνω στο Δικαστικό Χάρτη έχει πατήσει η νέα Πολιτική Δικονομία, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται αρχές του 2026», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.

«Αναμένονται μεγάλες αλλαγές», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης, όπως στο Κληρονομικό Δίκαιο ως το τέλος του χρόνου, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ψηφιστεί στη Βουλή ο Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

«Το 56% των ερωτηθέντων σε έρευνα έδειξε ότι θεωρούν πως η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη», επισήμανε ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο.

Ο κ. Βερβεσός, μεταξύ άλλων, έθεσε τρεις κατευθύνσεις: Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από την εκτελεστική εξουσία, αλλά από ειδικό εκλεκτορικό σώμα. Οι δικαστικοί λειτουργοί να μη διορίζονται απευθείας μετά την αφυπηρέτησή τους σε δημόσια θέση.

Οι εκπρόσωποι του Νομικού Σώματος να συμμετέχουν στα ανώτερα δικαστικά συμβούλια.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, διοργάνωσαν το Συμβούλιο Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος, η Εισαγγελία Αθηνών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και ο ΣΔΕΕ (Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ