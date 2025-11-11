«Φωνή Λογικής»: Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τις πλαστές υπογραφές πολιτών

Στο στάδιο επεξεργασίας από εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία, στην οποία καταγγέλλεται ότι πλαστογραφήθηκαν υπογραφές πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής» με πρόεδρο της Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ο υπουργός κατέθεσε έγγραφη απάντηση στη Βουλή σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με θέμα «Έλεγχος για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση πολιτικού κόμματος και διαβίβαση δικογραφίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σημειώνεται πως η ερώτηση είχε υποβληθεί από τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιώργο Μανούσο, που είχε εκλεγεί με το κόμμα «Σπαρτιάτες», και αφορούσε στο κόμμα «Φωνή Λογικής» και στο εάν έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τις σχετικές καταγγελίες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης στην απάντησή του ενημερώνει τον βουλευτή ότι «σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρ.159680/10-10-2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και πλέον, από τις 16 Ιουλίου 2025, βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό. Επίσης, η εν λόγω δικογραφία συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με προηγούμενη, που είχε σχηματιστεί στις 13 Μαΐου 2025».

Ο κ. Φλωρίδης επισημαίνει ότι σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται ότι: «1. Το πολιτικό κόμμα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η Διοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα και η έδρα του πολιτικού κόμματος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον πολίτες με δικαίωμα ψήφου».

Ο έλεγχος γνησιότητας των υπογραφών μπορεί να προκύψει κατόπιν καταγγελίας για πιθανή πλαστογράφησή τους, που διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες, αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσθέτει ότι αντίγραφα του καταστατικού του κόμματος ή της ιδρυτικής του διακήρυξης, με τις υπογραφές των πολιτών, διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για τα ζητήματα που εφορούν τις εκλογές και τα πολιτικά κόμματα.