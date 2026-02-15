Υπάλληλοι ΥΠΠΟ για τους 200 της Καισαριανής: «Να αποκτηθούν άμεσα οι φωτογραφίες, είναι ιστορικά τεκμήρια»

Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 πολιτικών κρατουμένων κομμουνιστών της Καισαριανής.

Οι αγωνιστές κατά των ναζί βρίσκονταν τότε κρατούμενοι στο διαβόητο μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου, έως την 1η Μαΐου 1944, όταν μεταφέρθηκαν στο σκοπευτήριο και εκτελέστηκαν, σε αντίποινα για την εκτέλεση Γερμανού αξιωματικού από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ.

ο Σύλλογος δηλώνει με επιστολή πως «Το Υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει, ώστε οι φωτογραφίες να αποσυρθούν από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, να εξεταστεί η γνησιότητα τους, και αν αποδειχτεί να επιστραφούν στην χώρα, να τεκμηριωθούν και να εκτεθούν σε κατάλληλο χώρο».

200 της Καισαριανής: Αναβρασμός για τα νέα ντοκουμέντα

Η επιστολή συνεχίζει: «Η εμπορική διακίνηση τέτοιων τεκμηρίων εγείρει σοβαρό ζήτημα σεβασμού προς τα θύματα και τη συλλογική μνήμη και είναι σημαντικό, με παρέμβαση του ΥΠΠΟ, να αποσυρθούν άμεσα από την πλατφόρμα ebay.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητα τους, πρόκειται για τεκμήρια άμεσης ιστορικής και ηθικής βαρύτητας.

Η διαχείριση τόσο σημαντικών ιστορικών τεκμηρίων δεν μπορεί να αφεθεί στη λογική της αγοράς. Αφορά θεσμικούς φορείς, αρχεία, μουσεία και κατά λόγο αρμοδιότητας το ΥΠΠΟ. Αφορά επίσης τις οικογένειες των εκτελεσθέντων και το σύνολο της κοινωνίας, που οφείλει να προστατεύει τα τεκμήρια της ιστορίας της.

Ζητάμε άμεσα από το ΥΠΠΟ να αποκτήσει το ιστορικό υλικό, ώστε να τεκμηριωθεί επιστημονικά, να συντηρηθεί με επιστημονικό τρόπο και να εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο, ως πολύτιμο τεκμήριο της νεότερης ιστορίας της χώρας».