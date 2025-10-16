Ως ευκαιρία να κάνει μία εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση για την ασκούμενη από την κυβέρνηση εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα πλέον ακανθώδη μέτωπα αντιμετωπίζει ο Πρωθυπουργός τη σημερινή συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής (στις 11.00), με στόχο αφενός να αποκρούσει τις κατά καιρούς αιτιάσεις των πολιτικών του αντιπάλων για πολιτική που οδηγεί από ήττα σε ήττα, αφετέρου για να πετάξει το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να τοποθετηθούν ξεκάθαρα.

Εξ ού και έναντι του αιτήματος που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε την αξιοποίηση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής προκειμένου να διευρύνει τη συζήτηση για να ενημερώσει το Σώμα για το σύνολο των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής ιδίως σε αυτό το κρίσιμο και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Ενεργή διπλωματία» vs «Διπλωματία της αδράνειας»

Στη «φαρέτρα» των επιχειρημάτων του άλλωστε έχει προσθέσει την πρόσκλησή του από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ στη Διάσκεψη στην Αίγυπτο για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μια παρουσία που αποδεικνύει όπως τόνισε με νόημα την περασμένη Κυριακή ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις και συνομιλεί με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και λειτουργεί ως μία ακόμα απάντηση «σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την ομιλία του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα αναλύσει και θα υπεραμυνθεί της στάσης της Ελλάδας σε όλα τα μέτωπα: ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό, μεσανατολικό, παραθέτοντας τα οφέλη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν γα τη χώρα από την «ενεργή διπλωματία» που όπως θα υπογραμμίσει ασκεί η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος σε αντίθεση με τη «διπλωματία της αδράνειας» και της παρακολούθησης των γεγονότων ως θεατής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάνοντας ειδική μνεία στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκτός από την παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει τις καλές σχέσεις που έχει φροντίσει να έχει η Ελλάδα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής πέραν του Ισραήλ με το οποίο διατηρεί σημαντική στρατηγική σχέση, γεγονός που αποδεικνύεται από την επίσκεψη της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν στην Αθήνα μία μόλις ημέρα μετά τη Διάσκεψη στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

«Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στην Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα» αναμένεται να πει, είτε στο ανθρωπιστικό κομμάτι είτε στον τομέα της ανοικοδόμησης.

«Καμία υποχώρηση από τις εθνικές κόκκινες γραμμές»

Ένα σημαντικό σκέλος της ομιλίας του θα αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με φόντο και τα αντιπολιτευτικά πυρά μετά την ακύρωση της συνάντησής του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει αυτή η διαδικασία και διαβεβαιώνοντας εκ νέου ότι ο διάλογος δεν ταυτίζεται ούτε και υπάρχει πρόθεση να ταυτιστεί ποτέ με την παραμικρή υποχώρηση από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.

Θα επαναλάβει επίσης η μη επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα με την Τουρκία για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν εμπόδισαν την κυβέρνηση της ΝΔ να προχωρήσει τον εθνικό σχεδιασμό της, ασκώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί του πεδίου «και όχι με συνθήματα και φωνές».

Σε αυτό το πλαίσιο θα επαναλάβει τις κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση επί του πεδίου για να «μεγαλώσει» την Ελλάδα και να προασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα, αναφέροντας τα εξής:

Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και νότιες Κυκλάδες.

Αναμένεται επίσης να επισημάνει ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας οφείλεται στην οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019, η οποία ενισχύει την κοινωνικοπολιτική θέση της επιτρέποντάς της να θωρακίζεται περαιτέρω και αμυντικά. «Η άμυνα αποτελεί τη μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία», πρόκειται να υπογραμμίσει.

Στο «οπλοστάσιο» του ο Πρωθυπουργός θα έχει και την ευθεία – σαφέστατη αναφορά που έκανε για πρώτη φορά ο ίδιος στα τέλη του περασμένου μήνα για το casus belli από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας την Τουρκία να το αποσύρει, αλλά και το βέτο που διατηρεί η Ελλάδα στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή της Άγκυρας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE εάν δεν άρει την απειλή πολέμου εναντίον της χώρας μας, καλώντας την αντιπολίτευση να μη «μικραίνει» τη χώρα επιδιώκοντας μικροκομματικά οφέλη.

Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου εξάλλου ο ίδιος μίλησε για «αμόκ παραπληροφόρησης» που έφτασε να αμφισβητεί ακόμα και την αυθεντικότητα της επίσημα δημοσιευθείσας από τον Λευκό Οίκο φωτογραφίας του ίδιου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε ο δεύτερος προς τιμήν των ηγετών στη Νέα Υόρκη.

Έχοντας λοιπόν δώσει ήδη το σήμα για τη «μάχη της αλήθειας» στην «ψευδολογία της αντιπολίτευσης» μέσω των πράξεων της κυβέρνησης και με άμεσες τεκμηριωμένες απαντήσεις, σε αυτή τη λογική θα κινηθεί σήμερα πρώτος ο ίδιος επιμένοντας ότι τώρα όσο ποτέ «ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας».