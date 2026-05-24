Φυλλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και ο Τεμπονέρας και πάει προς Τσίπρα

Ο Διονύσης Τεμπονέρας παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να προσέρχεται στο επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Χολαργού – Παπάγου, όπου είναι ενταγμένος, ο κ. Τεμπονέας ενημερώνει για την αποχώρησή του από το κόμμα.

Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρεται, σύμφωνα με το dikastiko.gr, σε ανάγκη συμπόρευσης με την πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού και κάνει λόγο για μια πολιτική επιλογή «που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε, ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα».

Η κίνησή του αυτή φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας.

Οι επίσημες ανακοινώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο, με τον κ. Τεμπονέρα να φέρεται να είναι ένας από τα πρόσωπα που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με σημερινό (24/05) βίντεο, αποκάλυψε πως τα χρώματα του σχηματισμού του θα είναι μπλε και κόκκινο.

«Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» εξήγησε, αναφορικά με τον συμβολισμό του καθενός, και έδωσε ραντεβού για το Θησείο.