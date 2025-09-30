Οικονομία και καθημερινότητα με αιχμή τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα από το βήμα τη ΔΕΘ θα βρεθούν στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου και της εισήγησης του Πρωθυπουργού στις 11 το πρωί, ως απόδειξη – όπως αναμένεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με συνεργάτες του – αφενός του προσανατολισμού της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας, αφετέρου των έργων που παράγει η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και λειτουργούν ως απάντηση και στα ψεύδη της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι αφορά 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά τους νέους.

Αναμένεται μάλιστα να παραθέσει συγκεκριμένα παραδείγματα, επισημαίνοντας ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Ενώ θα υπογραμμίσει ότι πρόκειται για σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων.

Επεξήγηση μέτρων με το βλέμμα στο 2026

Η επεξήγηση των μέτρων εξάλλου είναι κάτι που έχει ζητήσει να κάνουν και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και οι βουλευτές της ΝΔ, καθώς ο πραγματικός τους αντίκτυπος στην τσέπη των πολιτών θα γίνει αντιληπτός από τον Ιανουάριο και μετά.

Η ατζέντα της συνεδρίασης είναι πλούσια και πέραν των μέτρων της ΔΕΘ που θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου, οι Υπουργοί θα παραλάβουν τα προσχέδια δράσης τους για το 2026.

Την αναλυτική παρουσίαση του πακέτου των 1,75 δις ευρώ θα κάνουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, ενώ τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή η νέα Ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας της αγοράς κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

Στο «μενού» μετανάστευση και Ένοπλες Δυνάμεις

Στο «μενού» του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά με τους κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο κατά πληροφορίες θα απλοποιεί τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών διαμονής για τη διευκόλυνση κάλυψης κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους και την προέλκυση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Ταυτοχρόνως, μένει να φανεί εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει εντέλει σε παράταση μετά τις 11 Οκτωβρίου του μέτρου της αναστολής ασύλου για όσους καταφθάνουν στην Ελλάδα παράνομα από τη Λιβύη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα κάνει ο Νίκος Δένδιας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Ο Υπουργός έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι κληρωτοί θα υπηρετούν μόνο στο Στρατό Ξηράς, ενώ οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης με προοπτική θητείας ως επαγγελματίες οπλίτες μετά τους 9 μήνες.

Οι πληροφορίες μιλούν επίσης για μείωση του χρόνου των αναβολών για σπουδές ή ιατρικούς λόγους και αυστηροποίηση του πλαισίου απαλλαγών και εξαγοράς θητείας.