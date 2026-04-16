Γεωργιάδης: «Από τη ΔΕΘ και μετά όποτε γίνουν εκλογές δεν τις λες πρόωρες»

«Από την ΔΕΘ και μετά είμαστε σε προεκλογική περίοδο», τόνισε σε συνέντευξή του στο Action24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ξέρω ότι η βασική πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να πάει την άνοιξη του 2027» είπε ο κ. Γεωργιάδης εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα αντέξει μέχρι τον Ιούνιο του 2027, για να προσθέσει ωστόσο: «Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου για τις δικογραφίες που έφερε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται» είπε αρχικά. «Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;» πρόσθεσε. «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» σημείωσε και τόνισε ότι πολιτικά παιχνίδια από την εισαγγελία απαγορεύονται.

Όταν είδε τη δικογραφία μάλιστα, αποκάλυψε ότι πήρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του είπε «εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία αυτή σοβαρή».

Ο υπουργός Υγείας κατέθεσε μάλιστα την προσωπική του άποψη γιατί έγινε αυτό. «Η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη» υποστήριξε εμφανιζόμενος βέβαιος ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας» εξ όσων εμφανίζονται στη δικογραφία. Χαρακτήρισε μάλιστα απρέπεια και επίθεση στο Κοινοβούλιο την ενέργεια της ευρωπαίας εισαγγελέως.

Τέλος, αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του κ. Γιώργου Μυλωνάκη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά το ανεύρυσμα που υπέστη και την επέμβαση εμβολισμού του:

«Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.