Γεωργιάδης: «Βεβαίως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Ανδρουλάκης ψήφισε όχι στη ΝΔ»

Ηχηρή απάντηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Βελόπουλο έδωσε, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς έδωσε νέα συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM.

Συγκεκριμένα, για τον κ. Σαμαρά ανέφερε ότι «αν δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητάγαμε μαζί του. Αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει».



Περνώντας στο ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε «βεβαίως θα μπορούσαμε, αλλά ο Ανδρουλάκης πήγε στο συνέδριο και ψήφισε να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Αν ο λαός διατάξει να γίνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε».

Αντίθετα, για τον Κυριάκο Βελόπουλο είπε κατηγορηματικά «όχι» καθώς «ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο να σχηματίσει πλειοψηφία αλλά να μπορεί να κυβερνήσει. Με τον Βελόπουλο έχουμε ουσιαστικές διαφορές»



Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι «έκανε την πάπια (σ.σ. για τις καταγγελίες περί χρηματισμού) και είναι προφανές προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια. Ο Τσίπρας δεν έχει ούτε μια φορά πει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες, θα το κάνει τώρα;»



«Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας αλλά όχι ότι είναι έντιμος» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.