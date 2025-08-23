Γεωργιάδης: «Δε γίνονται διακρίσεις στο ΕΣΥ με βάση την οικονομική επιφάνεια του ασθενή»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με δημόσια ανάρτησή του απαντά στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας, διαψεύδοντας τις αιτιάσεις περί προνομιακής μεταχείρισης ασθενούς. Ο ίδιος επισημαίνει ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ουδέποτε έγιναν διακρίσεις μεταξύ των ασθενών με κριτήριο την οικονομική ή κοινωνική τους θέση, υπογραμμίζοντας ότι η φροντίδα παρέχεται ισότιμα σε όλους.

«Όταν το πρωί διάβασα την Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Νικαίας να σας πω την αλήθεια, την θεώρησα ως μία από τις συνήθεις τους υπερβολές ανάξια λόγου. Ενδιαφέρομαι καθημερινώς για πάρα πολλούς ανθρώπους σε διάφορα Νοσοκομεία, για διάφορους λόγους. Ποτέ στο ΕΣΥ ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος δεν έχουμε κάνει διάκριση στην φροντίδα με βάση την οικονομική επιφάνεια ή την κοινωνική θέση ενός εκάστου. Άρα οι σχετικές τους κατηγορίες ήταν και άδικες και ψεύτικες.

Επίσης αεροδιακομιδές κάνουμε συνεχώς (ειδικά το 3ο αεροσκάφος του Κ.Ι.Σ.Ν. το οποία παραλάβαμε με δωρεά τους, την οποία αιτήθηκα τον Νοέμβριο, έχει αυξήσει πραγματικά τις δυνατότητες μας) και πάλι χωρίς διακρίσεις τέτοιου τύπου. Μόλις προ δύο εβδομάδων, το ίδιο αυτό αεροσκάφος διακόμισε στην Ιταλία τον Δημήτρη από το Μέτσοβο ή την ίδια μέρα μετά την Μύκονο, πήγε στην Λήμνο και παρέλαβε δύο ασθενείς για την Αλεξανδρούπολη κλπ. Αυτά είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα, οπότε μία ανακοίνωση που με κατηγόρησε για διακριτική μεταχείριση ενός ανθρώπου λόγω του πλούτου του, στα μάτια μου ήταν απλώς προϊόν της ιδεοληψίας του Συλλόγου της Νίκαιας (πρόσκειται στον Ανταρσύα). Από την στιγμή όμως, που αυτή η ανοησία βρήκε βήμα σε Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Καναλιού, αναγκάζομαι να μιλήσουμε σοβαρά για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.

Όταν το πρωί διάβασα την Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Νικαίας να σας πω την αλήθεια, την θεώρησα ως μία από τις συνήθεις τους υπερβολές ανάξια λόγου. Ενδιαφέρομαι καθημερινώς για πάρα πολλούς ανθρώπους σε διάφορα Νοσοκομεία, για διάφορους λόγους. Ποτέ στο ΕΣΥ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 22, 2025

Η διαχείριση από το ΕΣΥ του συγκεκριμένου περιστατικού, από την αρχή στο ΚΥ Μυκόνου (τους ιατρούς του οποίου συγχαίρω, διότι απέδειξαν την αξία τους και την αρίστη λειτουργία του ΚΥ εκεί), το ΕΚΑΒ που συντόνισε και πέτυχε να μεταφέρει και να παραδώσει ζωντανό τον ασθενή αυτόν, ενώ η ιδιωτική του ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε να τον μεταφέρει δηλώνοντας αδυναμία, απέδειξε την άρτια οργάνωση και του ΕΚΑΒ και τέλος από την διαχείριση του περιστατικού από τους άξιους ιατρούς και νοσηλευτές του Γ.Ν. Νικαίας απεδείχθη η άρτια οργάνωση και λειτουργία ενός Νοσοκομείου του ΕΣΥ. Την επιτυχία αυτή του ΕΣΥ, την προέβαλα για να απαντήσω στις αλλεπάλληλες κατηγορίες των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ που όλη ημέρα μας καθυβρίζουν για ένα δήθεν διαλυμένο σύστημα.

Επιπροσθέτως θεώρησα καθήκον μου και να ενδιαφερθώ και να το προβάλω, διότι η Ελλάδα μας παραμένει μια Τουριστική Χώρα και η θετική προβολή παγκοσμίως, μίας τόσο επιτυχημένης διαχείρισης ενός τόσο δύσκολου ιατρικά περιστατικού, πιστεύω ότι συμβάλει σοβαρά στην θετική εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ολα αυτά είναι μέσα στα καθήκοντα μου και είμαι υπερήφανος που διοικώ ένα σύστημα υγείας που διαχειρίζεται με τέτοια επιτυχία ένα τόσο δύσκολο περιστατικό και τελικά σώζει την ζωή ενός ανθρώπου. Διότι εδώ στο τέλος θα μας τρελάνουν, θα απολογηθεί ο Υπουργός σε συνδικαλιστές της Κομμουνιστικής Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς για το γιατί τελικά το ΕΣΥ έσωσε την ζωή ενός πλουσίου; Όλους προσπαθεί να τους σώσει το ΕΣΥ διότι είναι φτιαγμένο για να σώζει ζωές. Εάν ο συγκεκριμένος ασθενής δεν ήταν πλούσιος, δεν θα είχε βγει καμμία ανακοίνωση από τον Σύλλογο, όπως δεν έχει βγει για εκατοντάδες άλλους για τους οποίους έχω δείξει, δείχνω και θα δείχνω ενδιαφέρον.

Λυπούμαι που τέτοιες διχαστικές και παράλογες ανακοινώσεις αντί να προκαλούν την δημόσια αποστροφή βρίσκουν και βήμα για να διαδίδουν την παράνοια τους».