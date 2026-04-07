Γεωργιάδης: «Δεν είναι σπουδαίο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μόνο 1% αστοχία, θα έπρεπε να τούς πουν μπράβο»

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εμπλοκή βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «δεν είναι μεγάλο σκάνδαλο» και ότι θα έπρεπε «να πουν μπράβο» στους κατηγορούμενους για την «περιορισμένη αστοχία».

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων ότι «οι φάκελοι που ήρθαν στη Βουλή είναι αστείοι», ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «αποφάσισε να βάλει την πολιτική ζωή του τόπου σε αυτή τη δίνη, ενώ στην πραγματικότητα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της είναι αστεία».

Επιπλέον, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε επίσης τη Νέα Δημοκρατία «σημαντικό στοιχείο της Δημοκρατίας», ενώ ισχυρίστηκε ότι οι υπουργοί που απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους «αδικήθηκαν», καθώς είτε δεν έπραξαν κάποιο αδίκημα είτε τα ποσά ήταν μικρά.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφερε ότι «για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είχε κάνει τη διαρροή πριν τόσους μήνες και περίμενε για τρεις πρώην υπουργούς για αυτά τα στοιχεία που είναι "τρίχες" να περιμένει έξι μήνες για να τα στείλει στη Βουλή και να τούς έχει αφήσει έξι μήνες να διασύρονται, αυτό είναι ο ορισμός του πολιτικού παιχνιδιού».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι «γίνονται διαρροές που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα, έρχονται στη Βουλή δικογραφίες χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο και δημιουργούν πολιτική ταραχή».

«Πώς το έχει δει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Ότι όλη η πολιτική ζωή του τόπου και η Βουλή θα εξαρτώνται από την επιθυμία της;», διερωτήθηκε επίσης ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος, αφού αναφέρθηκε στα στοιχεία της δικογραφίας που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, είπε ότι η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχεται σε 800.000 ευρώ στα 3.400.000.000 και είπε: «Αυτό εσείς το λέτε μεγάλη κακοδιαχείριση;» και συμπλήρωσε ότι με 1% «αστοχία», «θα έπρεπε να τούς (σ.σ στους εμπλεκόμενους) "μπράβο"».

«Εάν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 800.000 στα 3.400.000.000, δεν είναι "σπουδαίο" σκάνδαλο», είπε επίσης ο Άδωνις Γεωργιάδης και τόνισε: «Τα σκάνδαλα κρίνονται από το ποσό. Η ζημία που πιθανολογεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστη, στην πραγματικότητα».