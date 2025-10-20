Γεωργιάδης: «Δεν ξέρω κανένα κράτος στο οποίο κάποια μερίδα να ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο»

Την σημασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ως σύμβολο έθνους και όχι ως χώρο διαμαρτυρίας τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του Action 24 «Πρωινή Ζώνη».

«Δεν ξέρω κανένα κράτος στον κόσμο, στο οποίο κάποια μερίδα να ιδιοποιείται ένα εθνικό σύμβολο», είπε ο υπουργός κάνοντας λόγο ότι κάποιοι κάνουν χρήση του μνημείου για πολιτικούς σκοπούς.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «νεκρούς, δυστυχήματα και πένθος έχουν όλες οι χώρες» αλλά πως δεν έχει δει σε κάποια άλλη χώρα να γίνεται κάτι ανάλογο όπως στην Ελλάδα, αναφερόμενος στα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που αναγράφονται κοντά στο μνημείο.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει μια ιερότητα, συμβολίζει τους στρατιώτες που έπεσαν νεκροί σε δύσκολες στιγμές αυτού του έθνους. Αν ο καθένας πάει και διαμαρτύρεται εκεί δεν θα έχουμε πλέον αυτό το μνημείο», τόνισε.

Παράλληλα ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη, (21/10), την ευθύνη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναλαμβάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλαγή που αφορά την αναδιοργάνωση αρμοδιοτήτων και προώθηση πρωτοβουλιών για την προστασία των μνημείων της χώρας.

«Όταν θα πάρει την αρμοδιότητα του χώρου το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά θα κρίνει τι θα κάνει με αυτό τον χώρο», είπε ο υπουργός, τονίζοντας ότι ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να αναλάβει δράσεις που θα ενισχύσουν την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καλή διαχείριση του χώρου.