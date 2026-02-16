Γεωργιάδης: «Εγώ όπως βλέπετε φοράω κοστούμι» - Μήνυση με «σπόντα» κατά της Κωνσταντοπούλου

Στην Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα (16/2) ο Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να ασκήσει μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η μύνηση κατατέθηκε με φόντο τις δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Μάλιστα, σε μια δήλωση όλο νόημα ανέφερε: «​Εγώ, όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι» αναφερόμενος στην ώρα και το ντύσιμο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όταν κατέθεσε τη δική της μήνυση σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να πήγε να καταθέσει τη μήνυση της στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων λίγα λεπτά πριν τις 12 το βράδυ, ενώ αστυνομικός φέρεται να είπε στον Άδωνι Γεωργιάδη, πώς πήγε ντυμένη.

Για αυτό τον λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη σειρά της, κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γωργιάδης έχει «παρακρατική επικοινωνία με θύλακες μέσα στην αστυνομία».

Άδωνις Γεωργιάδης: Αναλυτικά η δήλωση του μετά την κατάθεση μήνυσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αναλυτικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μετά την κατάθεση της μήνυσης του, σύμφωνα με το Orange Press Agency:

«Καλησπέρα. Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη Βιολάντα, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση.

​

Εγώ, όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου και γι' αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή.

Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή. ​Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της. Ευχαριστώ πολύ» ήταν η δήλωση του κύριου Γεωργιάδη.